Saudi-Arabia fordømmer USAs anerkjennelse av Golanhøydene

– Saudi-Arabia gir uttrykk for hard avvising og fordømmelse av den amerikanske administrasjonens erklæring om at den anerkjenner Israels herredømme over de okkuperte syriske Golanhøydene, heter det i en uttalelse gjengitt av Saudi-Arabias statlige nyhetsbyrå.

Det mektige arabiske kongedømmet er en viktig alliert av USA.

USAs president Donald Trump varslet tidligere denne måneden at USAs syn på Golanhøydene ville bli endret. Mandag undertegnet han en anerkjennelse av Golanhøydene som israelsk område.

– Etter 52 år er det på høy tid at USA fullt ut anerkjenner Israels suverenitet over Golanhøydene, som er av kritisk strategisk og sikkerhetsmessig viktighet for staten Israel og stabiliteten i regionen, skrev presidenten på Twitter.

Tidligere har FNs sikkerhetsråd, med støtte fra USA, slått fast at Golanhøydene er ulovlig okkupert og annektert.

Flere land i Midtøsten fordømmer USA

Bahrain fordømmer også USAs legitimering av Golanhøydene som israelsk.

– Bahrains utenriksdepartement mener at Golanhøydene tilhører arabisk og syrisk territorium. Området er okkupert av Israel siden 1967, slik det er fastslått i FNs sikkerhetsråd, heter det i en uttalelse ifølge Reuters.

Også Kuwaits utenriksminister fordømmer også USAs anerkjennelse av Golanhøydene som israelsk territorium, melder Reuters.