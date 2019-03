Spesialgransker Mueller er kommet til poenget, men vitsemakerne fortsetter

Søndag kunngjorde USAs justisminister konklusjonene fra den store granskningen av russisk innblanding i 2016-valgkampen.

Kortversjonen:

Hverken president Donald Trump eller noen i hans valgkampstab sto i ledtog med russerne. Spesialgransker Robert Mueller ville hverken anklage eller renvaske Trump for forsøk på «motarbeiding av rettsvesenet». Justisminister William Barr konkluderte med renvasking.

Har pirket i saken i to år

Folk i Trumps stab mener kritikere nå bør be presidenten om unnskyldning for det de mener er anklager og forhåndsdømming. Komikerne som leder prateprogrammene i TV, har kontinuerlig i nesten to år til Trumps ergrelse nådeløst levert små stikk om saken. Mandag, etter at hovedinnholdet var kjent, så de likevel ikke ut til å bremse med de syrlige kommentarene.

Fakta: Mueller-etterforskningen Robert Mueller ble i mai 2017 oppnevnt som spesialetterforsker av USAs visejustisminister for å granske innblanding i valgkampen 2016. Det skjedde like etter at president Donald Trump hadde gitt FBI-sjef James Comey, som ledet en etterforskning om dette, sparken. Mueller leverte sin rapport fredag 22. mars. Spesialetterforskeren har sysselsatt 19 advokater og 40 FBI-agenter. Disse har utstedt mer enn 2800 stevninger, gjennomført over 500 ransakelsesordrer, spurt 13 utenlandske stater om informasjon og avhørt rundt 500 vitner.

Sammenlignet med TV-serier

Jimmy Kimmel på «Jimmy Kimmel Show» sa at han ikke hadde vært så desorientert siden slutten på TV-serien Lost forvirret en hel verden.

Stephen Colbert, en kjent Trump-kritiker som leder «The Late Show», sammenlignet også Mueller-rapporten med Lost, men la til en annen TV-klassiker.

– Hvorfor kunne det ikke heller sluttet som Seinfeld? Det var også en skuffende slutt, men alle hovedpersonene satt i det minste i fengsel, sa Colbert.

– Urovekkende nyheter

Colbert åpnet sin monolog med å si at han hadde hatt en fin helg, men ikke så fin som Trump. Han ba alle seerne sitte ned før han proklamerte:

– Denne helgen har vi fått urovekkende nyheter. Presidenten vår er ikke i lommen på russerne.

Colbert forklarte hvorfor han betegnet dette som urovekkende:

– Hvis Trump ikke jobber for russerne, hva i svarte feiler det ham da, spurte programlederen.

Heller psykiater?

Trevor Noah i The Daily Show var også litt i stuss etter oppsummeringen av granskningen.

– Robert Mueller bruker to år på å etterforske motarbeiding av rettsvesenet og konkluderer slik: «Jeg vet ikke, hva synes dere?» Hvis jeg vil ha spørsmålene mine besvart med et spørsmål, går jeg ikke til en spesialgransker, da går jeg til psykolog, fleipet Noah.

TONIGHT: The Mueller report finally dropped and it...well, it dropped. #LSSC pic.twitter.com/jhdqJVz1NU — The Late Show (@colbertlateshow) March 26, 2019

Sa han var lei seg

Colbert tok for sin del opp kravene fra mange om unnskyldninger til Trump.

– Jeg har sagt at Trump er en forferdelig president, så jeg skal nå bare bite det i meg, sa Colbert. Han tittet skyldbetynget inn i kamera, sukket og sa:

– President, hvis du ser på, jeg vet at du gjør det: Jeg beklager ... at du er en forferdelig president, sa han.