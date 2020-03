Dumaen åpner for at Putin kan gjenvelges

382 representanter stemte for og 44 unnlot å stemme i den andre avstemmingen om grunnlovsendringene. En tredje og avsluttende avstemming er ventet onsdag.

Avgjørelsen må også godkjennes av Russlands høyesterett.

Grunnloven tillater i dag en president å sitte i to påfølgende perioder, noe som betyr at Putin kan sitte til 2024.

I den nye grunnlovsendringen foreslås det at en president i framtiden kun kan sitte i to perioder og at mer makt gis til statsministeren.

Kan sitte til 2036

Kritiske røster hevder grunnlovsendringene er et forsøk fra Putin på å beholde den reelle makten i Russland, ved å fortsette som statsminister når presidentperioden er omme. Dette avviser Putin selv.

Han har sagt at grunnlovsendringene ikke har noe med ham selv og hans egen framtid å gjøre.

Hvis grunnlovsendringen går gjennom, vil Putin kunne fortsette som statsminister med mer makt i to seksårsperioder etter han er ferdig som president i 2024. Dermed vil han kunne beholde makten fram til 2036.

– I prinsippet er dette mulig, men med et forbehold – om høyesterett offisielt beslutter at et slikt tillegg ikke er i strid med prinsippene og grunnlaget for grunnloven, sier Putin selv.

Lengstsittende

67 år gamle Putin har sittet ved makten i Russland enten som president eller statsminister i to tiår og er den lengstsittende lederen siden Josef Stalin.

Putin foreslo i januar endringer i grunnloven som blant annet innebærer at det er nasjonalforsamlingen og ikke presidenten som skal utnevne statsminister og regjering.

Endringene innebærer også at statsministeren og regjeringen får mer makt, på bekostning av presidenten.