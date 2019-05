– Det er i landets beste interesse at en annen tar over arbeidet med brexit, sier storbritannias statsminister Theresa May.

Hun kunngjorde hun går av som leder av det konservative partiet den 7. juni, på en pressekonferanse utenfor Downing Street. Hun vil deretter gå av som statsminister når det er klart hvem som overtar som leder.

– Jeg forlater jobben uten vondvilje

Oppsigelsen skjer som forventet etter at statsministeren ikke har klart å levere på brexit. Hun avsluttet talen sin gråtkvalt:

– Jeg er den andre kvinnelige statsministeren i dette landet, men definitivt ikke den siste. Jeg forlater jobben uten vond vilje, men med enorm og varig takknemlighet for å ha fått muligheten til å tjene landet jeg elsker.

HANNAH MCKAY

Torsdag morgen skrev The Times at May kom til å trekke seg etter et «mytteri i regjeringen».

Senere har blant annet BBC underbygget påstanden med kilder de omtaler som ministere i regjeringen. De skal ha bedt May gå av etter det ble klart at hennes siste plan for å få brexitavtalen gjennom i Parlamentet feilet.

– Jeg har gjort alt jeg kan for å overbevise parlamentsmedlemmene om å støtte forslaget. Dessverre har jeg ikke klart det. Jeg prøvde tre ganger. Jeg mener det var riktig å fortsette selv når oddsen for å få det til virket lav, sier hun på pressekonferansen.

Fikk ikke gjennomfør brexit: – Dyp anger

Landet skulle etter planen forlatt EU den 29. mars, men parlamentet lyktes ikke bli enige om hvordan.

Mays siste plan ble lansert tirsdag. Under et døgn senere ble snart klart at den ikke kom til å bli vedtatt.

– Det vil alltid være forbundet med dyp anger for meg at jeg ikke klarte å levere brexit. Min etterfølger må finne en vei forover som tar hensyn til resultatet av folkeavstemningen, sier hun.

May understreket at hun tror det er mulig for britene å forlate EU, men at det vil kreve kompromisser fra flere hold i parlamentet.

Opposisjonsleder Jeremy Corbyn sier til The Guardian at det var riktig av May å gå av. Han krever at den som blir ny leder for det konservative partiet må sette i gang nyvalg til nasjonalforsamlingen umiddelbart.

– Hun har nå akseptert det landet har visst i måneder: hun kan ikke lede, og det kan heller ikke hennes splittede parti, sier han.

Markus Schreiber

May en av de kortest sittende statsministrene, men sitter lenger enn Gordon Brown

May har ledet Storbritannia og det konservative partiet siden juli 2016.

Med sine 2 år og 315 dager (fredag) har hun foreløpig noen dager igjen før hun tar igjen partimotstanderen Gordon Brown, fra partiet Labour. I løpet av de siste 50 årene er han den statsministeren som har sittet kortest med sine 2 år og 319 dager, frem til mai 2010. Når hun går av 7. juni, går hun dermed forbi Brown.

Valget av ny minister vil sannsynligvis starte 10. juni, skriver britiske medier.

Det var ventet at Mays kunngjøring ville komme etter at hun hadde hatt møte med den innflytelsesrike 1922-komiteens leder Graham Brady.

Komiteen holdt onsdag kveld et møte om en mulig regelending som kunne åpne for et nytt, internt mistillitsforslag May. I talen bekreftet hun at hun hadde hatt et møte med Brady og med partisekretæren i det konservative partiet, som hun leder.