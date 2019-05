Først vil May unngå å forlate Downing Street i tårer. Deretter vil hun hindre at Boris Johnson får nøkkelen.

BRUSSEL (Aftenposten): Theresa May er ferdig som britisk statsminister. Nå handler alt om å ta regien over avgangen. Slik at hun kan redde ettermælet og hindre at Boris Johnson får nøklene til Downing Street.