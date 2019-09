USA har inngått asylavtale med El Salvador

USAs sikkerhetsminister Kevin McAleenan og El Salvadors utenriksminister Alexandra Hill Tinoco signerte avtalen fredag.

Hill Tinoco sier at de ikke har klart å gi innbyggerne «nok sikkerhet eller muligheter» til å være hjemme, og at USA nå vil bidra til å forbedre situasjonen.

Avtalen kan føre til at migranter fra andre land drar til El Salvador, et land som mange salvadoranere selv flykter fra. El Salvador er et av Mellom-Amerikas mest voldelige land.

Kritikerne av avtalen mener den ser bort fra sikkerheten til menneskene som flykter fra vold i Mellom-Amerika.

Avtalen med El Salvador ble inngått ikke mange dager etter at høyesterett i USA godkjente en lov om at de aller fleste som forsøker å ta seg inn i USA, vil bli sendt tilbake til det første landet utenfor sitt eget slik at de i stedet må søke asyl der.

De fleste som krysser den sørlige grensen, er mellomamerikanere som rømmer fra vold og fattigdom. De er stort sett ikke kvalifiserte til å søke asyl i USA under den nye regelen.