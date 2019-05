Theresa May med bønn til Corbyn

May skriver i et innlegg i The Mail søndag at De konservatives dårlige resultat i lokalvalget er et symbol på «hva som skjer – eller ikke skjer – i Westminster».

I innlegget ber hun Corbyn sette partienes ulikheter til side for å få til en brexitavtale. Hun sier også at de ikke kan trekke på skuldrene og si at det blir for vanskelig å lande en avtale.

– Folk er lei

– Velgerne ga en beskjed om brexit til Labour også. Labour mistet seter og distrikter som de har styrt over i flere tiår. Det er tydelig at det britiske folk er lei av at de to største partiene ikke klarer å finne en måte å oppfylle resultatet av folkeavstemningen på, ta Storbritannia ut av EU og samle landet igjen, skriver Storbritannias statsminister.

I torsdagens lokalvalg tapte De konservative over 1.300 seter og makten i nesten en tredjedel av kommunene de hittil har styrt. Labour, som på forhånd var ventet å vinne nye seter, tapte i stedet 63 seter og makten i seks distrikter fra forrige lokalvalg i 2015.

– Lytt til velgerne

Siden brexit ble utsatt til høsten, har May vært i samtaler med opposisjonen får å få til en avtale. Samtlige av hennes avtaler hun har forhandlet frem med EU, er blitt nedstemt i Parlamentet. Tirsdag skal det holdes nye forhandlinger mellom partiene.

– Til lederen av opposisjonen vil jeg si følgende: La oss lytte til velgerne i lokalvalget og sette ulikhetene til stede for et øyeblikk. La oss gjøre en avtale, skriver May.