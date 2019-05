Da Liu begynte i jobben for ni år siden, gikk en av oppgavene ut på å sørge for at kvinner i landsbyen ikke fikk uautoriserte babyer.

Hvis de fikk en jente eller et tilbakestående barn, fikk de en ny sjanse. Dersom de allerede hadde to barn eller en gutt, delte Liu ut kondomer og ba kvinnene sette inn spiral. Hvis de ble gravide igjen, oppfordret hun dem til å ta abort.