Iran avviser anklager om tankskipsangrep

Anklagene fra USA er et komplott fra Washington og USAs allierte i regionen, hevdet Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif i en melding på Twitter fredag morgen.

USA trekker forhastede konklusjoner med sine anklager, uten å vise til snev av bevis, skrev han. Torsdag uttalte Zarif at det var mistenkelig at det japanske tankskipet ble angrepet samtidig som Japans statsminister Shinzo Abe var på besøk i Iran.

USAs utenriksminister Mike Pompeo hevdet torsdag at Iran hadde angrepet de to tankskipene. Han viste til at USA har video og bilder av det som skal være et iransk marinefartøy, angivelig i ferd med å fjerne en udetonert mine fra skroget på tankskipet Kokuka Courageous.

Skipets japanske operatør Kokuka Sangyo avviser påstander om at skipet skal ha blitt angrepet med torpedo, slik enkelte meldinger gikk ut på torsdag.

Mannskapet registrerte først en eksplosjon, og noen timer senere en ny eksplosjon. Før eksplosjon nummer to så de et objekt som fløy mot skipet, uttalte selskapets president Yutaka Katada på en pressekonferanse i Tokyo fredag.

Under slep

Den første eksplosjonen inntraff i skipets akterende og forårsaket en brann i maskinrommet som ble slukket raskt, ifølge TradeWinds.

Skipet ble evakuert etter den andre eksplosjonen. Men Katada opplyste fredag at mannskapet vendte tilbake for å få tankerens kraftforsyning i gang igjen. Tankeren var fredag morgen under slep, på vei til havn i De forente arabiske emirater.

Ifølge nyhetsbyrået AP er alle de 21 i det filippinske mannskapet nå om bord i et amerikansk krigsskip.

Lasten skal være intakt og det skal ikke være fare for at skipet synker.

Brann

Det brøt torsdag ut brann på det Fredriksen-eide tankskipet Front Altair etter det som ser ut til å ha vært nok et angrep i samme område i Omanbukta.

En talsmann for Frontline sier til DPA at det fant sted en eksplosjon, og deretter begynte Front Altair å brenne.

– Vi kan ikke bekrefte at det har skjedde noe angrep, sier han.

Administrerende direktør Robert Hvide Macleod i Frontline Management sier i en uttalelse til NTB at de ikke kjenner årsaken til eksplosjonen på Front Altair.

Det har ikke vært registrert utslipp fra Front Altair, ifølge Frontline. Skipets mannskap, elleve russere, elleve filippinere og en person fra Georgia, ble evakuert og satt i land i Iran, ifølge Frontline.

Sikkerhetsrådet fordømmer

FNs sikkerhetsråd har diskutert hendelsene bak lukkede dører etter forespørsel fra USA. Sent torsdag sendte Irans FN-delegasjon ut en uttalelse der det het at landet fordømmer angrepene på det sterkeste og at Iran krever uavhengig gransking.

– USA og dets regionale allierte må slutte å hisse til krig, het det i uttalelsen.

Kuwaits FN-ambassadør Mansour Al-Otaibi sa etter møtet at han ikke kan komme med noen offisiell erklæring på Sikkerhetsrådets vegne.

– Men vi er veldig tilfredse med å høre at alle rådets medlemmer fordømmer det som er skjedd. Det er et brudd på folkeretten, og det er en kriminell handling, sa Al-Otaibi.

Han sa at de andre rådsmedlemmene ikke deler USAs oppfatning om at Iran står bak angrepene, med henvisning til at det ikke foreligger klare bevis.

Al-Otaibi understreker videre at alle landene ønsker en upartisk og objektiv gransking.

Det ble ikke diskutert på møtet hvem som eventuelt skal få ansvaret for en etterforskning.