Sykehus i USA i ferd med å sprenges

Fordi intensivenhetene er fulle, plasseres pasienter som sliter med å puste i respirator på legevakten på sykehus i USA som er i ferd med å sprenges.

Den raskt voksende bølgen av nye koronasmittede fyller legevaktmottaket på sykehus en rekke steder, og noen pasienter må ligge i korridorene med respirator.

Samtidig fører den nesten konstante overvåkingen som kreves av disse pasientene, at helsearbeidere, som samtidig må ta seg av andre akuttilfeller som brudd, slag og infeksjoner, slites helt ut.

I Texas sier doktor Alison Haddock ved Baylor College of Medicine at situasjonen er verre enn under orkanen Harvey i 2017, da store deler av Houston ble liggende under vann i ukevis. Texas registrerte ny dødsrekord fredag og over 10.000 nye smittede.

– Jeg har aldri sett noe som ligner denne covid-bølgen. Vi gjør vårt beste, men vi er ikke en intensivenhet, sier Haddock, som har jobbet på legevaktmottak siden 2007.

I korridorene

Hun sier at pasienter må vente i time etter time på å legges inn, og at de som er minst syke, ligger i korridorene for å gi plass til de sykeste.

I Seattle-området, der de første virustilfellene i USA dukket opp i februar, kommer nå en ny bølge koronasmittede til legevakten.

I Florida sier sykehusene at det er desperat mangel på Remdesivir, en medisin som kan forkorte sykdommen, slik at pasienter kan skrives ut tidligere og gi plass til nye.

Lørdag meldte også Florida om over 10.000 nye smittede og 90 nye dødsfall, mens Missouri satte rekord med 958 nye tilfeller på en dag. I Arizona ble det meldt om 2.742 nye smittede og 147 døde.

60.000 nye tilfeller

Totalt ble det lørdag registrert 60.027 nye koronasmittede i USA lørdag – 17.000 færre enn dagen før.

I tre dager på rad registrerte USA stadig nye rekorder for smittede, med en topp på over 77.638 fredag. Onsdag og torsdag var det henholdsvis 67.000 og 68.000 nye tilfeller.

Dermed er det registrert totalt over 3,8 millioner smittede og nesten 143.000 døde av koronaviruset i USA, ifølge Worldometer.

Det er særlig i Sørstatene og i vest, der en rekke guvernører gjenåpnet sine stater til tross for at epidemien fortsatte, at det dag for dag registreres nye høye tall.

