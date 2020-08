«Europas siste diktator» trodde de ville kollapse. Nå leder kvinnene an i Hviterusslands gater.

Situasjonen i Hviterussland blir stadig mer dramatisk, men kvinner kledd i hvitt ber politiet om å legge ned våpnene.

Opposisjonsleder Svetlana Tikhanovskaja har forlatt Hviterussland, men demonstrasjonene fortsetter. Vasily Fedosenko, Reuters / NTB scanpix

Helene Skjeggestad Korrespondent i Russland

Nå nettopp

Hviterussland, et land øst i Europa med knappe 10 millioner innbyggere, har startet høsten på det mest dramatiske vis.

Gatene er fulle av demonstranter som protesterer mot resultatet i søndagens presidentvalg. Demonstrantene blir knallhardt slått ned av politistyrker. Tusenvis av mennesker er arrestert, minst én demonstrant er drept. Tilgangen til internett har vært ustabil, og det er svært vanskelig å få tak i mennesker i Hviterussland i disse dager.

Politiet brukte sjokkgranater tirsdag i Minsk. AP / NTB scanpix

Tirsdag kom også flere dramatiske meldinger fra Svetlana Tikhanovskaja (37). Hun var opposisjonens kandidat i søndagens valg mot landets president Aleksandr Lukasjenko.

I Tikhanovskajas første melding sitter hun og leser opp fra et papir og ber om at demonstrantene holder seg hjemme. Senere kommer det en ny melding der hun ser rett inn i kameraet og sier at hun ble stilt overfor et «umulig valg».

Skal ha blitt presset

Det blir senere bekreftet at hun har flyktet fra landet til Litauen.

– Hun følte åpenbart et visst press og hadde ikke stort annet valg enn å forlate landet, sa Litauens utenriksminister Linas Linkevicius på en pressekonferanse i Vilnius tirsdag.

Tikhanovskaja skal ha blitt utsatt for press da hun selv dro til valgkommisjonens hovedkvarter for å levere et formelt krav om å telle stemmene på nytt.

Fakta Aleksandr Lukasjenko Født i 1954 i den hviterussiske sovjetrepublikken. Medlem av kommunistpartiet i 1979. Var direktør for et kollektivbruk. Nektet i 1991 å støtte oppløsningen av Sovjetunionen. Har styrt landet siden 1994 og er dermed Europas lengstsittende president. Han har slått hardt ned på opposisjonen, og ofte omtales han som Europas siste diktator. Vis mer

Leder an

Tikhanovskaja har dratt fra landet, men istedenfor å dempe engasjementet har hviterussere mobilisert ytterligere gjennom «solidaritetslenker» der kvinnene står i front.

Det er ikke tilfeldig at det er kvinnene som nå dyttes frem i kampen.

Hviterussland har i 26 år vært styrt av Aleksandr Lukasjenko, en mann som ofte kalles «Europas siste diktator». I løpet av sin regjeringstid har han aldri avholdt et valg anerkjent som fritt og uavhengig av internasjonale observatører.

Lukasjenko har uttalt at han ikke anser Tikhanovskaja som en reell kandidat, og han omtalte kvinnene i hennes valgapparat som «stakkars små». Han har sagt at en kvinnelig president «ville kollapse», og at «Hviterussland ikke er modent nok» for en kvinnelig president.

Les også Han anbefalte vodka og badstue mot korona. Nå skremmer en ung kvinne vettet av «Europas siste diktator».

– Stor feil

– Denne undervurderingen av kvinner viser hvor utdatert Lukasjenko er, og i hvor dårlig stand han har vært til å lese landet sitt, sier Inna Sangadzhieva fra Den norske Helsingforskomité. Hun legger til:

– Transformasjoner fra autoritære regimer kan skje på mange måter. Regimene kan for eksempel ta feil avgjørelser, noe som kan være den lille dråpen i et glass vann, og som endrer hele smaken. Mannen bak konseptet «Democracy by mistake», Daniel Treisman, har funnet ut at en del makthaverne gjør slike feil som etterpå koster dem makten. Lukasjenkos feil kan vise seg å være at han undervurderte Tikhanovskaja spesielt og kvinner generelt.

For etter dager med politivold er det nå kvinnene som fører an i Hviterussland. De kler seg i hvitt og lenker sammen armene for å vise solidaritet med dem som er utsatt for vold.

Press fra flere kanter

Natt til onsdag var mer fredelig enn de forutgående, men nye 700 demonstranter ble arrestert, ifølge Reuters.

Svetlana Aleksijevitsj vant i 2015 Nobelprisen i litteratur. Nå legger også hun press på Lukasjenko og ber ham om å trekke seg.

Den russiske avisen RBK melder onsdag morgen at flere soldater har lagt ut videoer på Instagram der de kaster uniformen.

Tikhanovskaja har ofte vært flankert av to andre kvinner: Maria Kolesnikova og Veronika Tsepkalo. Nå er det bare Kolesnikova som er igjen i Hviterussland, de andre har flyktet.

Maria Kolesnikova står frem på vegne av opposisjonen etter at flere andre har forlatt landet. Sergei Grits, AP / NTB scanpix

Til nyhetsnettstedet Meduza forteller hun at hun ikke har planer om å forlate landet, men at «skulle noe skje med meg, kan en hvilken som helst hviterusser ta min plass».

Videre kaller hun opposisjonens valgkamp for en «enorm suksess» og lover at de ikke har tenkt å gi seg nå.

«55 prosent av velgerne i Hviterussland er kvinner. Du kan ikke forestille deg hvor sinte de ble av Lukasjenkos kommentarer», sier hun og legger til at hun tror at de nå er i ferd med å «forandre alt».

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding