Fly med nesten 200 personer har kræsjlandet i India

En Air India Express-flight fra Dubai har kræsjlandet sør i India. Piloten skal være omkommet. Flere er kritisk skadet.

Skjermdump fra TV-sendingen til India Today.

7. aug. 2020 17:20 Sist oppdatert nå nettopp

Det melder Reuters. TV-stasjonen TVS melder at flyet har 191 passasjerer. NTB viser til lokale journalister, som oppgir 180 passasjerer.

Ulykken skjedde under landing på Calicut International Airport i Kerala sør i India ved 19.30-tiden (lokal tid).

Ifølge en reporter fra India Today er flyet delt i to og den ene piloten skal være omkommet. Klokken 18 (norsk tid) melder India Today at de kan bekrefte at piloten og to passasjerer er omkommet.

Ifølge ubekreftede meldinger fra lokale medier er seks mennesker bekreftet omkommet i ulykken, blant dem flykapteinen.

Flere personer er sendt til sykehus med skader. En annen kilde oppgir til kanalen at nærmere 40 personer er skadet. Flere av de skadede er i kritisk tilstand. De fleste skadede og omkomne skal ha sittet foran i flyet.

– Vi tror at to er døde og at 35 er skadet. Vi er fortsatt midt i redningsaksjonen, sier visepolitimester Abdul Karim ifølge Reuters.

Det skal være en Boeing 737-maskin med cirka 190 passasjerer pluss besetningsmedlemmer som har havnet i ulykken.

Havnet i en grøft

Indiske medier skriver at det var svært kraftig regnvær i området da flyet prøvde å lande.

Ahmed Saju, som er til stede ved flyplassen, sier til India Today at piloten er omkommet.

Hindustan Times skriver at flyet har havnet utenfor rullebanen og falt ned i en cirka ti meter dyp grøft.

De fleste passasjerene om bord var korona-strandede indere som ble fraktet hjem fra andre land.

– De fleste passasjerene er reddet. De er fraktet til sykehus i området, sier MK Muneer, en politiker fra distriktet.

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding