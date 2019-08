Kina nekter amerikanske krigsskip å besøke Hongkong

Den amerikanske stillehavsflåten ønsket å la amfibieskipet USS Green Bay gå til land i Hongkong lørdag, og la missilkrysseren USS Lake Erie avlegge byen et besøk neste måned, opplyser talsmann for flåten, kommandør Nate Christensen i en uttalelse tirsdag.

– Kinas regjering har avvist forespørslene om besøk til Hongkong av fartøyene, sier Christensen.

Talsmannen henviser til kinesiske myndigheter om grunnlaget for å nekte skipene anløp til den delvis selvstyrte byen, som den siste tiden har vært preget av kraftige demonstrasjoner fra prodemokratiske sivile. Tirsdag ble flyplassen i byen på nytt blokkert av demonstranter som er opprørt over den lokale byregjeringen og et lovforslag som åpner for å utlevere straffedømte i Hongkong til Kina.

Kinas politiske ledelse har satt demonstrasjonene i sammenheng med vestlig støtte og ba tidligere i august amerikanske diplomater om ikke å blande seg inn i Hongkongs interne forhold. Det skjedde etter møter mellom amerikanske diplomater og demonstranter fra Hongkong.

Tirsdag viste USAs president Donald Trump på Twitter at amerikansk etterretning hadde avdekket at den kinesiske regjeringen hadde flyttet styrker nærmere grensen mot Hongkong. Meldingen kom etter at Trump også utsetter planlagte nye tollsatser på en rekke kinesiske varer. USA og Kina ligger i handelskrig, og omfattende handelsbarrierer mellom landene er innført i løpet av det siste året.