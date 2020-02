Koronaviruset: Forventer første fall i flyreiser på 11 år

Spredningen av det nye koronaviruset vil resultere i det første fallet blant reisende i den internasjonale luftfartsindustrien på 11 år, ifølge den internasjonale luftfarsorganisasjonen IATA.

Interesseorganisasjon forventer at fall på 4,7 prosent i 2020. Det vil være første gang siden den globale finanskrisen i 2008–09 at man opplever et fall i etterspørselen.

Det ventede fallet vil koste flyselskapene dyrt. IATA har regnet seg frem til at virusutbruddet vil koste luftfartindustrien over 270 milliarder kroner.

– Dette vil bli et tøft år for flyselskapene, sier interesseorganisasjonens generaldirektør og administrerende direktør Alexandre de Juniac til The Guardian.

Det er hovedsakelig flyselskapene i Asia som vil bli hardest rammet. IATA-direktøren påpeker at organisasjonens utregninger er basert på at viruset ikke sprer seg i stort omfang utenfor Kina.

Kansellerer alle ruter til og fra Kina

Mange flyselskaper har tatt grep for å hindre smitte av det nye koronaviruset. Tilsammen har over førti selskaper endret tilbudet sitt, og over halvparten har avlyst flyavgangene til Kina helt, melder Reuters.

Blant annet har SAS avlyst sine flyvninger til Shanghai og Beijing frem til 29. mars.

Her er en detaljert liste over flyselskapene som har avlyst alle sine flyavganger til fastlandet i Kina:

American Airlines (AAL. O): Starter opp avgangene til Hongkong tidligst 24. april.

Air France (AIRF.PA): Meldte 5. februar at de vil innstille flyavgangene sine til og fra Kina til og med store deler av mars.

Air India: Avlyser flyvninger til Shanghai og Hongkong frem til 30. juni.

Air Seoul: Lavprisselskapet har avlyst alle flyvninger på ubestemt tid.

Ahn Young-joon, AP / NTB scanpix

Air Tanzania: Det statlige selskapet, som hadde planlagt å åpne en rute til Kina i januar, har utsatt jomfrureisen på ubestemt tid.

Air Mauritius: Har innstilt alle fly til Kina og Hongkong.

Austrian Airlines: Har kansellert alle flyvninger frem til utgangen av februar.

British Airways (ICAG. L): Det britiske flyselskapet har kansellert alle avganger til fastlandskina frem til 31. mars.

Delta Airlines (DAL. N): Alle avganger mellom 2. februar og 30. april er kansellert.

EgyptAir: Har kansellert alle flyvninger mellom 1. og 20. februar, men enkelte ruter vil gjenopptas fra neste uke.

El Al Israel Airlines (ELAL. TA): Meldte 12. februar at alle flyvninger til Hongkong vil være kansellert inntil 20. mars. Selskapet reduserer også flyvninger til Bangkok i Thailand. Alle flyvninger til Beijing er kansellert frem til 25. mars.

Iberia Airlines (ICAG. L): Har innstilt flyvninger mellom Madrid og Shanghai frem til slutten av april.

Aly Song, Reuters / NTB scanpix

JejuAir Co Ltd (089590. KS): Det koreanske flyselskapet har innstilt alle flyvninger til Kina frem til 1. mars.

Kenya Airways (KQNA.NR): Har innstilt alle flyvninger til Kina på ubestemt tid.

KLM: Har utvidet kanselleringene til å gjelde frem til 28. mars.

Lion Air: Har kansellert alle flyvninger til og fra Kina for februar.

LOT: Flyselskapet har kansellert alle flyvninger frem til 28. mars.

Oman og Saudia: Begge de to flyselskapene har innstilt alle flyvninger på ubestemt tid.

Qatar Airways: Har også innstilt alle flyvninger på ubestemt tid.

Rwandair: Meldte 31. januar at alle flyvninger er kansellert på ubestemt tid.

Scoot, Singapore Airlines (SIAL.SI): Lavprisselskapet meldte 8. februar at alle flyvninger er innstilt på ubestemt tid.

United Airlines (UAL. O): Har innstilt alle flyvninger fra 5. februar til 23. april. Feb. 5-April 23. Har også innstilt serviceflyvninger til Hongkong fra 8. februar til 23. april.

Vietjet VJC.HM og Vietnam Airlines HVN. HM: Har innstilt alle flyvninger til fastlandet, Hongkong og Macau fra 1. februar til 30. april.

Pascal Rossignol, Reuters / NTB scanpix

Kham via Reuters / NTB scanpix

Reduserer tilbudet

Mens enkelte flyselskaper har kansellert alle ruter til og fra fastlandet i Kina, har andre valgt å kun redusere tilbudet.

Her er en liste over flyselskapene som har innstilt eller redusert flyrutene til Kina.

Air Canada (AC.TO): Starter opp igjen avgangene til Hongkong og Shanghai tidligst 27. mars. Flyselskapet har også innstilt alle flyvninger fra Toronto til Hongkong fra 1. mars til 27. mars, men det er fortsatt mulig å fly fra Vancouver til Hongkong.

Alle russiske flyselskaper, med unntak av Aeroflot: Har stanset alle flyvninger til Kina fra 31. januar, men selskapet Ikar har fortsatt flyvninger til Kina fra Moskva. Alle flyvninger fra Kina blir sendt til en egen terminal på Sjeremetjevo int. lufthavn i Moskva.

Aeroflot (AFLT.MM): Har redusert antallet flyvninger til Beijing, Shanghai og Guangzhou frem til 29. februar.

Air China: Meldte 12. februar at de kansellerer alle flyvninger til Athen fra 17. februar til 18. mars.

Air China (601111. SS) (0753.HK): Det statlige selskapet meldte 9. februar at de vil «tilpasse» flyvninger mellom Kina og USA.

Air New Zealand (AIR.NZ): Har innstilt flyvningen mellom Auckland og Shanghai fra 9. februar til 29. mars. Redusert kapasitet fra Shanghai-ruten gjennom april. Det samme gjelder for fly til Hongkon i april og mai.

ANA Holdings (9202. T): Har innstilt flyvninger til Shanghai og Hongkong fra 10. februar.

Cathay Pacific Airways (0293.HK): Planlegger å kutte en tredjedel av flyvningene for de neste to månedene, inkludert 90 prosent av flyvningene til fastlandskina. Selskapet har oppfordret 27.000 ansatte til å ta tre uker ubetalt ferie.

Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Emirates og Etihad: Selskapet har innstilt alle flyvninger til og fra Kina, med unntak av flyvninger til og fra Beijing.

Finnair (FIA1S. HE): Har kansellert alle flyvninger til Kina og redusert antallet flyvninger til Hongkong frem til 28. mars.

Hainan Airlines: Har innstilt alle flyvninger mellom Budapest og Chongqing fra 7. februar til 27. mars.

Korean Air Lines Co. (003490. KS): Flyselskapet har innstilt åtte ruter til Kina og redusert antall flyvninger på ni ruter til Kina mellom 7. og 22. februar.

Philippine Airlines: Har halvert antallet flyvninger mellom Manila og Kina.

Qantas Airways (QAN.AX): Selskapet har innstilt direkteruter til Kina fra 1. februar. Det australske selskapet har også stoppet flyvninger fra Sidney til Beijing og Shanghai fra 9. februar til 29. mars.

Royal Air Maroc: Flyselskapet har innstilt direkteflyvninger til Kina fra 31. januiar til 29. februar. 16. januar startet selskapet derimot opp en direkterute mellom Casablanca og Beijing med tre ukentlige flyvninger.

Maxim Shemetov, Reuters / NTB scanpix

Singapore Airlines (SIAL.SI): Har innstilt eller redusert kapasiteten på flyvninger til Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Chengdu, Xiamen og Chongqing. Enkelte av disse flyvningene opereres av det regionale selskapet SilkAir.

UPS (UPS. N): Har kansellert 22 flyvninger til Kina på grunn av viruset og helligdager.

Virgin Atlantic: Har utvidet kanselleringen av den daglige ruten til Shanghai inntil 28. mars.

Virgin Australia (VAH.AX): Har opplyst at de ikke lenger vil ha flyvninger mellom Sydney og Hongkong fra 2. mars på grunn av viruset og de politiske urolighetene i Hongkong.