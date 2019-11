Utenriksministeren om NATO-sprik: – Det vi bør bruke tiden på, er faktisk å styrke det allierte samholdet

Eriksen Søreide var tirsdag i samtaler med USAs utenriksminister Mike Pompeo. De to drøftet blant annet det kommende NATO-toppmøtet, som finner sted i London i begynnelsen av desember.

Utenriksministeren sier til Aftenposten at hun og Pompeo var enige om at det er et tydelig ønske om å utvikle samholdet i alliansen.

Kjekling, sprekker og sprik

Det har den siste tiden vært en rekke tegn til splid:

Frankrikes Emmanuel Macron uttalte nylig at NATO er hjernedødt og argumenterte for å gjøre EU viktigere i forsvarsspørsmål.

Kort tid etterpå kom nyheten om forsterket samarbeid innen europeisk forsvarsindustri.

Tyrkia rykket inn i det nordlige Syria og angrep kurdiske styrker som har vært Vestens allierte i krigen mot IS.

Trump varslet i forkant en plutselig retrett av amerikanske soldater, noe som åpnet veien for Tyrkias angrep. Dette ble møtt med hoderysting og skarp kritikk i andre NATO-hovedsteder.

USAs forsvarsminister har sagt at tyrkerne truet med å invadere selv om amerikanske soldater ble igjen – altså at de var villige til å risikere at NATO-soldater sto mot hverandre på slagmarken.

Tyrkia har også bestilt russiske missiler og nektes derfor å kjøpe jagerflyet F-35.

NATO-toppmøtet holdes i London, men britene er på vei ut av EU, der 22 andre NATO-medlemmer er med.

Freddie Everett, State Department

Kritiserte Syria-retrett

Høyre-statsråden har tidligere vært en tydelig motstander av USAs Syria-retrett og fremførte kritikken igjen tirsdag overfor Pompeo.

– Det skaper en risiko for at IS igjen kan få fotfeste i regionen og kan gjøre kampen mot IS mer komplisert, sier Eriksen Søreide.

Fakta: NATO Militærallianse av 29 land i Europa og Nord-Amerika. Forkortelsen står for North Atlantic Treaty Organization. Ble grunnlagt av 12 land, blant dem Norge, i 1949. Grunnleggerne fryktet de kommunistiske landene i Øst-Europa. Etter den kalde krigen er 13 tidligere østblokkland blitt medlemmer. Alliansen har hovedkvarter i Brussel. Generalsekretær er Norges tidligere statsminister Jens Stoltenberg.

Macrons «hjernedøde» NATO

Hun sier at hun opplever at NATO-alliansen er sterk.

– Det er et tydelig ønske om å fortsette samholdet og utvikle NATO i positiv retning. Så vil det alltid være diskusjoner. En av diskusjonene som kom opp, er Macrons uttalelser, sier Eriksen Søreide til Aftenposten etter møtet med Pompeo.

Utenriksministeren fremholder at Macrons uttalelser ikke har fått noen særlig støtte i andre NATO-land.

– Dette er et viktig budskap foran toppmøtet. Det vi bør bruke tiden på, er faktisk å styrke det allierte samholdet og ikke bidra til spekulasjoner om NATO, sier hun.

– Betydelig bekymring

Onsdag møter Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan president Donald Trump i Det hvite hus. USA og Tyrkia har hatt et turbulent forhold den siste tiden – ikke minst fordi tyrkerne kjøper russiske raketter.

– Ingen stor tvil om at det er en ganske tydelig linje hos alle allierte i dette spørsmålet. Det har ikke manglet på forklaringer om hvilke konsekvenser kjøp av russisk luftvern kan få. Det er ingen overraskelse for tyrkerne at allierte ser på dette med betydelig bekymring, sier hun.

Ønske fra USA

Hun bekrefter at det som skjer i forbindelse med Tyrkia, har skapt en diskusjon i alliansen.

– Det er helt åpenbart. Det vi ønsker med NATO-toppmøtet, er at alliert samhold skal stå i fokus. Det er det gode muligheter for. Det kommer tydelige signaler fra amerikanere om at det er et ønske de også har, sier Eriksen Søreide.

– Gjør ikke som de sier

Foran tidligere toppmøter har Trump derimot sådd tvil om USAs forpliktelser overfor alliansen. Til og med NATOs artikkel 5, den som sier at et angrep på ett land anses som et angrep på alle, har vært trukket i tvil.

Eriksen Søreide sier det slik:

– Det amerikanerne gjør, er noe helt annet enn det man ser på Twitter og i det presidenten sier. Hvis du går tilbake 5–10 år, ser du et amerikansk nærvær i Europa som tydelig var på vei ned, sier hun.

Under Trump-administrasjonen har USA brukt mer penger, hatt mer tilstedeværelse og deltatt mer i øvelser igjen, påpeker hun.

– Det er forskjell på det som sies og det som gjøres.