71-åringen sier han kun snakket engelsk med en tiåring i Hviterussland. Nå risikerer nordmannen 15 år i fengsel.

Dag Wivestad er svært interessert i historie – og da særlig annen verdenskrig. Det var grunnen til at han og en kamerat valgte å legge turen til Brest i Hviterussland i september. Ifølge familien ønsket han å se på byens mange sentrale monumenter fra krigen.

Det som startet som en hyggelig kveld på god restaurant, endte i et mareritt.

På vei hjem skal de to kameratene ha møtt et bryllupsfølge der Wivestad kom i kontakt med en jente som snakket engelsk. Kameraten skal på samme tid ha gått for å lete etter en drosje, ifølge Wivestads forklaring.

Tok feil person

Da jenta forsvant, skal en gjeng unge menn ha banket opp kameraten.

De, og landets påtalemyndighet, mener at det skjedde noe som ikke burde ha skjedd i møte med jenta. Aftenposten kjenner ikke detaljene i tiltalen, men Wivestad er tiltalt for seksuelle handling mot mindreårig hvor strafferammen er 8–15 års fengsel.

Rettssaken starter mandag klokken 12.30 norsk tid.

Wivestads familie beskriver det hele som en uskyldig samtale på et par minutter som endte med at nordmannen ga jenta et kyss på kinnet.

Kameraten skal deretter ha blitt hentet av politiet, og Wivestad gikk tilbake til hotellet.

I løpet av natten skal politiet ha skjønt at de hadde tatt feil person. Kameraten ble sluppet fri og kom seg hjem til Norge med en hjerneblødning.

Så hentet politiet Wivestad, og siden har han vært i det hviterussiske politiets varetekt. Han er tiltalt for seksuelle handling mot mindreårig.

Fakta: Hviterussland Republikk øst i Europa med nærmere 10 millioner innbyggere Hovedstad: Minsk Sovjetisk republikk fra 1919 til 1991. Styrt av Aleksandr Lukasjenko siden 1994. Lukasjenko og hans regime har i en årrekke blitt skarpt kritisert av opposisjonen og Vesten for sitt autoritære styre. Kilde: NTB

– Vanvittig historie

Det er satt av tre dager til behandling av saken.

Dag Wivestad har fått Brynjulf Risnes og den russiske stjerneadvokaten Ilja Novikov som advokater. Det er samme duoen som var med på å forhandle frem Frode Bergs retur til Norge for kun få måneder siden.

– Det er varslet at behandlingen skal ta tre dager. Om det blir hele prosessen mot ham eller bare deler av den, er vi fremdeles usikre på, sier Risnes til Aftenposten, som oppsummerer saken på følgende måte:

– Det er en vanvittig historie. Min første tanke var at hvis man ikke tar dette alvorlig, kan det gå veldig galt.

– Mente aldri å fornærme noen

Risnes forteller også at Wivestad er medtatt og sliter med å forstå hva som foregår.

Wivestad mener at lokalt politi har misforstått situasjonen helt, og at han ikke har hatt noen uhederlige hensikter. Ifølge Wivestads familie er det hentet ut og lagt frem bevis på at han ikke er tidligere straffedømt.

– Wivestad kan ikke forstå at en kort samtale med et barn han trodde var ute etter å praktisere sin engelsk, kunne ha så fatale konsekvenser. Det var aldri hans mening å fornærme noen. Han håper at noen av disse misforståelsene kan oppklares i løpet av saken, sier Risnes.

Lukket land

Hviterussland er et av de mest lukkede landene i Europa. Aleksandr Lukasjenko har styrt landet med jernhånd i over et kvart århundre.

Familien, som Aftenposten har vært i kontakt med, hevder at flere andre utlendinger er blitt fengslet etter angivelig å ha blitt utsatt for falske anklager i Hviterussland.

Ambassaden i Kiev i Ukraina yter konsulær bistand i saken.

