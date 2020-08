Pelosi ber kongressmedlemmene avbryte sommerferien

Representantenes hus' leder, demokraten Nancy Pelosi, ber alle medlemmene om å vende tilbake til jobben denne uken.

Representantenes hus' leder Nancy Pelosi ber forsamlingens medlemmer om å avbryte sommerferien. Bildet er fra en pressekonferanse i forrige uke. Patrick Semansky / AP / NTB scanpix

NTB

Nå nettopp

I et brev til kongressrepresentantene skriver hun at Representantenes hus senere i uken skal stemme over lovgivning som skal beskytte det amerikanske postvesenet USPS, melder Reuters.

I utgangspunktet er det pause i forsamlingens ordinære virksomhet fram til midten av september.

USPS har advart om at poststemmer kan bli forsinket under presidentvalget til høsten. Demokratiske politikere har anklaget USAs president Donald Trump for å prøve å kutte i etatens tilbud for å påvirke valget.

