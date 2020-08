Unntakstilstand i Wisconsin: Politiet jakter på en antatt hvit mann etter at to ble drept under protester i Kenosha

Guvernøren i Wisconsin har erklært unntakstilstand som følge av protester og hærverk etter at en svart mann ble skutt og skadet av politiet. Nå skal tre personer være skutt, to av dem drept som følge av demonstrasjonene.

Minst én er drept i voldsomme protester etter politiskytingen i Kenosha, Wisconsin. Instagram, @louriealex / Reuters / NTB scanpix

25. aug. 2020 23:48 Sist oppdatert nå nettopp

Videoer som er lagt ut på nettet, viser mennesker som løper i gatene mens man kan høre skyting. Den viser også flere skadede menn som ligger på bakken.

Sheriffen David Beth opplyser at tre personer er skutt, og at to av dem er drept, ifølge The New York Times. Ofrene er ennå ikke identifisert, ifølge nyhetsbyrået AP.

Ett av ofrene ble ifølge sheriffen skutt i hodet, mens den andre ble skutt i brystet. Politiet sitter på flere filmsnutter av skytingen, og de jaktet onsdag på det som ser ut til å være en hvit mann, utstyrt med en rifle.

Ifølge Beth har væpnede menn patruljert i byens gater de siste kveldene, men det er uklart om gjerningspersonen er blant dem.

– De er en milits, som et borgervern, sier sheriffen.

– Snublet og falt

På filmer tatt med mobiltelefoner fra to ulike skyteepisoder vises det som synes å være en hvit mann med en halvautomatisk rifle som jogger rundt i midten av gata mens en folkemengde og enkelte politifolk følger etter ham. Man kan høre noen spørre «hva gjorde han?", hvorpå en person svarer at han har skutt noen.

Mannen med våpenet snubler og faller, og idet folk nærmer seg, avfyrer han tre eller fire skudd mens han sitter på bakken. De treffer minst to personer, deriblant en som faller over ende og en annen som snubler av gårde mens folk roper «Lege! Lege!»

Filmene viser også hvordan skytteren reiser seg opp og går nedover gaten idet flere politibiler ankommer. Mannen løfter opp hendene og går mot bilene, men flere av bilene kjører forbi ham og mot personene som er blitt skutt.

Vitne til skytingen

Devin Scott, som var en av demonstrantene, sier til Chicago Tribune at han var vitne til én av skyteepisodene.

– Vi ropte alle sammen «Black lifes matter» ved bensinstasjonen da vi hørte bom, bom, bom, og jeg sa til vennen min: «Det er ikke fyrverkeri», sier 19-åringen.

– Og så kommer denne fyren med et svært gevær løpende forbi oss i midten av gaten, og folk roper «Han skjøt noen, han skjøt noen» Og alle forsøker å ta fyren, de jager ham, og da begynner han å skyte igjen, sier Scott.

Han sier også at han holdt et av ofrene i armene sine, mens en kvinne begynte med førstehjelp, men Scott tror ikke han overlevde.

Skutt syv ganger

Uroen i Kenosha brøt ut etter at den svarte amerikaneren Jacob Blake ble skutt syv ganger av politiet i helgen. Han skal ha blitt skutt mens han var på vei inn i sin egen bil. Tre av de fem barna hans satt i baksetet. Bakgrunnen for hendelsen er uklar, men politiet skal ha rykket ut etter melding om husbråk.

Blakes far opplyste tirsdag at 29-åringen er blitt lam fra livet og ned. Politiets kuler ødela ryggraden hans, ifølge familiens advokat Ben Crump.

Han sier det må et mirakel til hvis Blake noen gang skal kunne gå igjen.

Både involverte i protestene og Blakes familie krever at politimennene som var involvert i hendelsen, og som nå er permittert, mister jobben og stilles for retten. Familiens advokater planlegger søksmål mot politiet i Kenosha.

Hendelsen etterforskes hos påtalemyndigheten i Wisconsin. Myndighetene har ikke frigitt detaljer om hva som skjedde, og de involverte politifolkene er ikke navngitt, ifølge Reuters.

Les også Klippet som sjokkerer USA. Skutt syv ganger av politiet med barna i baksetet.

En politimann blant demonstrantene i Kenosha Wisconsin tirsdag. Demonstrasjonene er store. More Morry Gash/AP/NTB scanpix Folket er rasende etter at 29 år gamle Jacob Blake ble skutt syv ganger i ryggen søndag. More Morry Gash/AP/NTB scanpix

Frykter at sivile tar loven i egne hender

Tirsdag ba guvernør Tony Evers demonstrantene i delstaten om å protestere på fredelig vis.

– Vi kan ikke tillate at syklusen av systematisk rasisme og urett fortsetter. Vi kan heller ikke fortsette med slike skadeverk og ødeleggelser, sa han.

Natten i forveien gjorde demonstranter skade på flere bygninger og startet mer enn 30 branner i sentrum av byen Kenosha.

President Donald Trump krever at guvernør Tony Evers setter inn nasjonalgarden for å gjenopprette ro og orden i Wisconsin.

– Den er klar, villig og mer enn skikket. Få en slutt på problemet raskt, tvitret Trump tirsdag.

Evers kalte allerede mandag inn delstatens nasjonalgarde for å bistå politiet, og nå er antall soldater fra nasjonalgarden doblet til 250.

Kenosha-sheriff David Beth har sagt til The New York Times at han er bekymret for utviklingen.

– Folk har spurt meg hvorfor vi ikke ber sivile hjelpe oss med å holde orden. Dette er grunnen til at vi ikke vil at bevæpnede sivile skal beskytte Kenosha, sa Beth til avisen og siktet til skuddene som førte til at to mennesker mistet livet.

Guvernør Tony Evers ba tirsdag demonstrantene i delstaten om å protestere på fredelig vis. Morry Gash/AP/NTB scanpix

Tåregass, gummikuler og fyrverkeri

Det er den tredje dagen og natten med demontrasjoner brøt rundt 300 demonstranter portforbudet da de samlet seg utenfor tinghuset i byen, ifølge Reuters. Politifolk iført fullt opprørsutstyr hadde satt opp et gjerde mellom seg og demonstrantene. Da demonstrantene skal ha kastet vannflasker og fyrverkeri over gjerdet, skal politiet ha sluppet tåregass ut i mengden og skutt mot dem med gummikuler, ifølge AP.

Hør ukens Aftenpodden USA, for diskusjoner om den siste ukens hendelser i amerikansk politikk:

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding