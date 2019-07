Amerikanske medier: USAs nasjonale etterretningssjef ventes å gå av

Coats har vært på kollisjonskurs med president Donald Trump i flere saker, deriblant Russland og presidentens kritikk av etterretningsvesenet, skriver avisen søndag.

Coats skal ha varslet presidenten om sin avgang i forrige uke, melder Reuters, som siterer en anonym kilde med kjennskap til samtalen.

Den tidligere senatoren har siden mars 2017 vært øverste sjef for 16 etterretningsorganer. Han tok over stillingen fra James Clapper, som ble utnevnt av tidligere president Barack Obama.

Uenige om Russland

Ved flere anledninger har presidenten motsagt sin egen nasjonale etterretningsdirektør.

Dette kom tydelig frem da en journalist spurte presidenten om Russland fortsatt har USA som mål. Den amerikanske presidenten svarte med å riste på hodet og sa «nei», ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Dette var stikk i strid med synet til Coats.

– Vi har vært tydelige i våre vurderinger om at Russland blandet seg inn i valget i 2016 og deres pågående, inngripende innsats for å undergrave vårt demokrati, sa Coats i fjor.

Kritikken haglet fra alle kanter mot Donald Trump etter at presidenten hadde en felles pressekonferanse med Putin etter toppmøtet i Helsingfors i fjor. Da omtalte Trump spesialetterforsker Robert Muellers Russland-etterforskning som en «heksejakt» og «katastrofe». Han sa også at Putin var «svært sterk og overbevisende» i sin benektelse av russisk innblanding i det amerikanske valget i 2016.

– Alt jeg kan gjøre er å stille spørsmålene. Folkene mine, [blant dem etterretningssjef] Dan Coats, sier det var Russland. Putin sier at det ikke var Russland. Jeg har tro på begge parter, sa Trump.

Var Coats den hemmelige brevskriveren?

5. september i fjor publiserte The New York Times et mystisk brev fra en anonym varsler på «innsiden» av Trump-administrasjonen.

Innlegget beskrev hvordan en gruppe i Det hvite hus utgjør en motstandsbevegelse som delvis motarbeider presidentens agenda, holder informasjon borte fra Trump, og delvis tar avgjørelser som går på tvers av Trumps uttalte ønsker.

Dette førte til mye spekulasjoner over hvem den anonyme varsleren var. Flere antydet at Coats kunne være forfatteren av det mystiske brevet.

Ble tatt på sengen: – Hørte jeg riktig?

Et eksempel på at presidentens uttalelser og handlinger ikke var lik bølgelengde som Coats var da Trump inviterte Putin til Det hvite hus.

Coats var til stede under en sikkerhetskonferanse i delstaten Colorado. Fra scenen fikk han beskjed om at Trump hadde invitert Putin til USA.

– Vi har fått en hastemelding. Det hvite hus har kunngjort på Twitter at Putin kommer til Det hvite hus denne høsten, sa NBC-journalist Andrea Mitchell.

Etterretningsdirektøren måpte og lente seg spørrende mot NBC-journalisten.

– Kan du si det igjen. Hørte jeg riktig? sa Coats.

– Vladimir Putin kommer til, begynte Mitchell og ble avbrutt av Coats.

– Ok, sa han og humret.

– Det var jeg ikke klar over. Det kommer til å bli spesielt, la han til.

I etterkant av dette har Trump utsatt planene om et møte med Putin i Det hvite hus.

– Presidenten mener at det neste bilaterale møtet med president Putin bør finne sted etter at Russland-heksejakten er over, så vi er blitt enige om at det blir etter årsskiftet, sa Bolton i fjor sommer.