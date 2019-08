– Jeg mener man høster som man sår, og han sår hatefulle frø i dette landet. Hatvolden som nå høstes, må han ta på sin kappe, sier han i et intervju med TV-kanalen NBC News.

Booker legger særlig vekt på Trumps ordbruk i innvandringsdebatten.

– Når vi har en president, fra vårt høyeste moralske embete, som snakker om invasjoner, skadedyrangrep og drittland, ting som kommer fra munnen hans som skader den moralske grunnmuren i vår nasjon, så er han ansvarlig, sier han, og legger senere til at presidentens hat undergraver amerikaneres godhet og anstendighet.

En annen demokratisk presidentkandidat, Julián Castro fra Texas, sier til samme kanal at han ser en sammenheng mellom Trumps uttalelser og retorikken brukt i et manifestet som ble publisert på nettet like før masseskytingen i El Paso startet. Manifestet er antatt å være skrevet av gjerningspersonen.

– Jeg håper at presidenten vil innse at vi må gjøre alt vi kan for å forsøke å samle amerikanere fremfor å fremme trangsynthet, sier Castro

Trump-leiren svarer

Fungerende stabssjef i Det hvite hus, Mick Mulvaney svarte på kritikken på følgende vis:

– Ingen tjener på gjøre dette til en politisk sak. Dette er et samfunnsspørsmål og vi må håndtere det deretter, sa han til TV-kanalen ABC, ifølge Reuters.

Demokrater ut mot Trump og våpenlobbyen

Booker og Castro er ikke de eneste som har gått i strupen på Trump etter hendelsen.

Presidentkandidat for demokratene og tidligere kongressmann fra Texas, Beto O’Rourke, avbrøt lørdag valgkampen og reiste hjem. Han raste mot president Donald Trump.

– Trumps rasisme fører til vold, sa O’Rourke, som er fra El Paso, i en kommentar til masseskytingen.

Andres Leighton / AP

Borgermester og presidentkandidat Pete Buttigieg skriver at USA er «under angrep fra hvit nasjonalistisk terror» og påpeker at svak våpenregulering bidrar til å forverre problemet.

Døgnet før angrepet i El Paso, der 20 mennesker ble drept, retweetet president Donald Trump den britiske anti-immigranten Katie Hopkins ved to anledninger. Det ene er et videoklipp av Hopkins der hun snakker om kriminalitet og drap utført av flyktninger i Tyskland.

– Angela Merkel, du brakte inn en million flyktninger, men du spurte aldri om vi ville ha dem her, sier Hopkins.

De siste ukene har Trump provosert svært mange amerikanere med sine twitterangrep på flere kongressmedlemmer med minoritetsbakgrunn.

Presidenten skrev blant annet på Twitter at fire kongresskvinner burde «reise tilbake dit de kommer fra». På et folkemøte ropte publikum «send henne tilbake!» om kongresskvinnen Ilhan Omar, som er amerikansk statsborger, men født i Somalia.

Christian Chavez / AP

«Fryktelig skyting»

Presidenten skrev på Twitter lørdag at regjeringen samarbeidet med lokale myndigheter og politi og at han har snakket med guvernør Greg Abbott.

«Fryktelig skyting i El Paso, Texas. Er ifølge rapportene ille, mange drept,» skrev Trump.

I en senere twittermelding kalte Trump det for «en feig handling» og skrev at ingenting kan «rettferdiggjøre drap på uskyldige mennesker».

Demonstrasjoner i Washington

I Washington lørdag kveld lokal tid samlet hundrevis av mennesker seg utenfor Det hvite hus og demonstrerte for strengere våpenkontroll. Det er ifølge USA Today organisasjonen «Moms Demand Action» som har samlet seg i hovedstaden. De var opprinnelig samlet for en konferanse kalt «Gun Safety University».

– Vi vet at ikke Kongressen er her. Men vi ville snu sorgen vår om til handling, forteller Elva Mendoza til USA Today.

Hun er frivillig i organisasjonen.

Også presidentkandidat og tidligere visepresident Joe Biden peker på våpenpolitikken.

– Dette er sykt. Dette er hinsides alt vi bør tolerere. Vi kan slå NRA. Vi kan slå våpenprodusentene, sa han lørdag til pressen.

The National Rifle Association (NRA) er USAs største lobbygruppe for retten til å bære våpen.