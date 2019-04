Rapport: Klimaanlegg var årsaken til museumsbrann i Brasil

I rapporten kommer det også frem at museet ikke hadde anbefalt utstyr for å hindre brann og spredning. Det trekkes blant annet frem at de manglet vannslanger og ikke hadde tilstrekkelig med sprinkler og branndører.

Ifølge organisasjonen Open Accounts, brukte museet kun 4000 dollar på sikkerhetsutstyr mellom 2015 og 2017. Beløpet tilsvarer rundt 35.700 kroner med dagens kurs.

Brasils nasjonalmuseum hadde Sør-Amerikas største samling av historiske gjenstander før brannen 2. september i fjor – rundt 20 millioner gjenstander og 530.000 litterære verk.

Myndighetene i Brasil har lovet å gjenoppbygge museet i Rio de Janeiro. En rekke land, inkludert Tyskland, Italia, Frankrike, Canada og USA, har tilbudt seg å bistå.