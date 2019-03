– Jeg stemte på Zelenskij. Vi kan ikke få det dårligere enn vi har det i dag. Selv om han ikke har noen politisk erfaring, lærer han det nok raskt, sier Mikhail, en middelaldrende mann vi treffer utenfor et av stemmelokalene i sentrum av den ukrainske hovedstaden.

Mange ukrainere tenker som ham. En valgdagsmåling viser at Zelenskij får 30,4 prosent av stemmene, mens sittende president Petro Porosjenko får 17,8 prosent. Tidligere statsminister Julia Timosjenko ligger an til å få 14,2 prosent av stemmene.

Hvis ingen får mer enn 50 prosent av stemmene, går de to kandidatene med høyest oppslutning videre til en andre valgrunde 21. april.

Aldri vært politiker

Zelenskij har ingen politisk erfaring, men han er blitt svært kjent som komiker og skuespiller. Særlig er han blitt berømt som hovedrolleinnehaveren i serien Folkets tjener der han spiller en vanlig mann som blir president i Ukraina.

«Folkets tjener» er Ukrainas mest populære TV-serie med rundt 20 millioner seere. Tredje sesong startet tidligere i mars.

Kan fortsatt vinne

Nåværende president Porosjenko har lenge vært svært upopulær, men de siste ukene har han svingt seg opp i meningsmålingene.

Eksperter tror at velgere gir presidenten æren for at Ukraina fikk etablert en egen kirke som er uavhengig av den russisk-ortodokse kirken.

Porosjenko hevder også at han må fortsette som president for å opprettholde det sterke forsvaret mot Russland, og han understreker viktigheten av å støtte det ukrainske språket.

Krigen har bidratt til å samle et splittet Ukraina. For det betaler Artjom (2) en grusom pris.

Fakta: UKRAINAS POLITISKE SYSTEM Republikk. Presidenten er statsoverhode og landets reelle leder, velges for fem år og kan gjenvelges én gang. Presidenten utnevner statsministeren som må godkjennes av parlamentet Verkhovna Rada. Presidenten er militær øverstkommanderende. De to kandidatene som får flest stemmer ved valget 31. mars, går videre til en endelig og avgjørende runde 21. april. Kilde: Store norske leksikon

Kjemper om annenplassen

Tidligere statsminister Julia Timosjenko har lenge ledet på meningsmålingene, men har de sist ukene falt litt tilbake.

Hun har lovet å øke lønninger og pensjoner kraftig, senke gassprisen betydelig og ta tilbake territoriene som Russland har tatt kontroll over. Tymosjenko som var en av heltene i Oransjerevolusjonen i 2004, har imidlertid ikke forklart hvordan hun skal få til alt dette.

Stor misnøye

Rundt to tredjedeler av befolkningen mener at landet beveger seg i feil retning, og over halvparten av ukrainerne har ikke tillit til noen politikere.

Ukrainske valgforskere peker på flere årsaker til den store misnøyen i befolkningen:

Etter fem år ser krigen i Øst-Ukraina bare til å fortsette, og antall drepte stiger jevnt og trutt.

Krigen gjorde at Ukraina mistet kullgruvene og betydelige deler av industrien. I løpet av et par år var økonomien nærmest i fritt fall med en nedgang på 17 prosent. Prisstigningen var på det meste 61 prosent. Nå har myndighetene fått kontroll over inflasjonen, og i fjor var det 3 prosent økonomisk vekst. Folk flest har likevel ikke merket noe til oppgangen.

Ukraina har gjort fremskritt i kampen mot korrupsjon, men så langt er ingen høytstående politikere eller embetsmenn blitt dømt.

Folk er svært misfornøyde med de store forskjellene i samfunnet.

