Det håndskrevne brevet er ett av svært få livstegn canadiske Michael Kovrig (48) har klart å sende kona de siste årene. På kinesiske brevark med stor linjeavstand prøver han å formidle at han holder motet oppe:

«Hvis det finnes et lysglimt her i helvete, er det dette: Traumene gravde ut grotter av psykologisk smerte i hodet mitt. Nå som jeg kjemper for å bli frisk, oppdager jeg at jeg fyller disse grottene med en kjærlighet til deg.»