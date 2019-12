Norske asylmyndigheter trodde ikke på Gülizer Tasdemir. Nå er hun dømt til 12 års fengsel i Tyrkia.

Gülizer Tasdemir (43) ble torsdag dømt til 12 år og seks måneders fengsel av en tyrkisk domstol.

Tasdemir har sittet i et tyrkisk fengsel siden hun landet i Tyrkia 4. juli 2018, etter at norske myndigheter ga avslag på søknaden hennes om asyl.

Gülizer Tasdemir søkte asyl i Norge fordi hun mente hun som medlem i PKK (Kurdistans arbeiderparti) risikerte tortur og fengsling i hjemlandet Tyrkia. Norske asylmyndigheter trodde henne imidlertid ikke.

Nå er hun dømt til 12 år og seks måneder i fengsel i Tyrkia, viser dommen som Aftenposten har fått tilgang til. I dommen står det at hun får fengselsstraffen fordi hun har vært medlem av PKK. Hun ble opprinnelig dømt til 15 år, men på grunn av hennes gode oppførsel i retten endte hun opp med 12 år og seks måneder.

Får ikke snakke med noen utenfor fengselet

Tasdemirs norske advokat, Jan M. Birkeland, har ikke hatt direkte kontakt med Tasdemir, fordi hun ikke får lov til å kommunisere med noen utenfor fengselet annet enn via brev.

Birkeland mener norske myndigheter bør gjøre alt de kan for å hjelpe Tasdemir tilbake til Norge.

– Jeg antar at tyrkiske myndigheter må benåde Gülizer før hun kan ha mulighet for å komme til Norge og nyttiggjøre seg sitt asyl. Det må antagelig en diplomatisk henvendelse til fra norske myndigheters side, sier Birkeland.

Privat

– Norske myndigheter gjorde en grov feil

Han besøkte henne i fengselet i Tyrkia for ti måneder siden. Da tilbrakte hun mesteparten av dagen inne på cellen med en medfange.

– Det er fastslått at Norge krenket Den europeiske menneskerettskonvensjonen da Gülizer ble sendt til Tyrkia. Til tross for den grove feilen som ble begått av staten ved Utlendingsnemnda, har jeg aldri mottatt noen signaler om at norske myndigheter har gjort noe som helst for å hjelpe henne, sier Birkeland.

UD kunne ikke kommentere denne saken fredag ettermiddag.

Nektes medisinsk behandling

Norske utlendingsmyndigheter har innrømmet at de gjorde en feil da de sendte Tasdemir til Tyrkia. Den 24. juli i år ble hun omsider innvilget asyl i Norge. Da hadde hun imidlertid allerede sittet et år i fengsel i Tyrkia.

Negar Enayati er Tasdemirs venn og leder støttegruppen hennes i Norge. Enayati har heller ikke hatt anledning til å snakke direkte med Tasdemir, men de brevveksler jevnlig.

– Hun skriver at hun har det veldig dårlig, og at hun nektes medisinsk behandling når hun er syk. Hun mener det er Norge som har ansvaret for det som har skjedd med henne. Hun har også takket alle støttespillere, forteller Enayati.