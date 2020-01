I en uttalelse via talsmann Ahmad al-Mesmari hevder Haftar at en gjenopprettelse av den politiske prosessen og landets stabilitet kun kan sikres ved «utryddelse av terrorgrupper» og oppløsning av militsen som kontrollerer Tripoli.

Russlands president Vladimir Putin og hans tyrkiske motpart Recep Tayyip Erdogan tok onsdag til orde for våpenhvile i Libya.

Umiddelbar våpenhvile er prioritet

– En militær løsning på den pågående konflikten i Libya vil bare føre til ytterligere lidelse og enda større splittelse blant libyerne. Å sikre en umiddelbar våpenhvile er fremste prioritet for å kunne starte opp en inkluderende libysk prosess under oppsyn av FN, sa de to presidentene i en felles uttalelse.

En våpenhvile må tre i kraft fra midnatt natt til søndag, het det i en kunngjøring.

Kaos og kamp mellom militsgrupper

Oljerike Libya har vært preget av kaos og anarki siden opprørere med luftstøtte fra Norge og andre Nato-land i 2011 styrtet Muammar Gaddafis regime. Siden har en rekke militsgrupper kjempet om makten i landet.

Haftars LNA-milits, som har sin base i havnebyen Benghazi, innledet i april i fjor en storstilt offensiv for å innta hovedstaden Tripoli. Over 1.000 mennesker er drept og minst 100.000 er drevet på flukt under offensiven.