Meldinger om skyteepisode i Moskva. Flere skal være drept.

Saken oppdateres.

Flere personer skal være drept. Det melder Reuters som igjen siterer den lokale russiske dagsavisen Izvestia.

Det er fortsatt uklart hva som har skjedd og omfanget av hendelsen.

FSB opplyser ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået Tass at det er ofre, men sier ikke hvor mange. FSB sier gjerningspersonen er «nøytralisert», et begrep som ofte brukes når en gjerningsperson er drept, og at de jobber med å identifisere vedkommende.

Ubekreftede meldinger går ut på at minst to av de sårede i skytingen er politifolk, ifølge Russia Today.

Vitner sier de så væpnede menn som løp ut av FSB-bygget mens skuddene smalt, og væpnede FSB-tjenestemenn som løp gjennom et travelt handleområde, melder AFP.