69 biler i kjedekollisjon i USA, 51 personer skadet

Ifølge politiet skyldtes ulykken rundt klokken 8 om morgenen tykk tåke og islagte veier.

Motorveien var stengt i seks timer etter kollisjonen på Interstate 64 i York County søndag ettermiddag.

På ettermiddagen kunne politiet bekrefte at ingen har mistet livet i ulykken så langt, men blant de over 50 skadede er to kritisk skadet og ytterligere elleve er alvorlig skadet, men utenfor livsfare.

Foto: Ivan Levy / AP / NTB scanpix

I alt fikk 51 personer behandling på sykehus etter ulykken.

Flere av bilene ble delvis løftet fra bakken, og redningsmannskaper måtte klatre fra biltak til biltak for å redde de som satt i bilene.

Søndagen er en stor utfartsdag i USA, siden det er rett før jul.