USA har sluppet nye bilder fra tankskip-angrepet. Hva er det som sitter igjen på skipssiden?

USA hevder de har bevis for at det var Iran som sto bak angrepet på to oljetankere i Omanbukta den 13. juni. Fra før har amerikanerne hevdet at Iran også sto bak angrepet på fire oljetankere utenfor havnebyen Fujairah i De forente arabiske emiratene en måned tidligere.

Iran benekter at de har stått bak noen av angrepene, men nå har amerikanerne offentliggjort enda flere bilder fra hendelsen og det amerikanerne hevder er et forsøk fra Irans side på å fjerne bevis.

AP/NTB scanpix

Hevder magnetminer ble brukt

Ifølge amerikanerne tyder alt på at norskeide Front Altair og japanskeide Kokuka Courageous ble angrepet med magnetminer. Dette er miner som festes til skipssiden og deretter detoneres med fjernstyring. Amerikanerne hevder de har bilder som viser at den ene av magnetminene som var festet til Kokuka Courageous, ikke eksploderte.

9–10 timer etter angrepet skal iranerne ha sendt en liten båt opp til skipssiden på Kokuka Courageous og fjernet den udetonerte minen, hevder amerikanerne.

Fakta: Atomavtalen med Iran Iran inngikk i 2015 en avtale med USA, Storbritannia, Frankrike, Russland, Kina og EU om å begrense landets atomprogram. Hensikten med avtalen var å sikre at Iran ikke har mulighet til å utvikle atomvåpen. Til gjengjeld skulle sanksjonene mot landet lettes. Som en del av avtalen har Iran blant annet begrenset sin anrikning av uran, en prosess som ikke bare kan brukes i forbindelse med atomkraft, men også atomvåpen. USAs president, Donald Trump, varslet i mai i fjor at han ville trekke USA fra avtalen og gjeninnføre sanksjoner, inkludert en embargo av Irans viktige oljesektor. Begrunnelsen var blant annet Irans utvikling av rakettvåpen og angivelig destabilisering av Midtøsten og støtte til terror. Flere stormakter har forsøkt å bevare avtalen etter at USA besluttet å trekke seg. Men det har vært vanskelig å finne måter å omgå de amerikanske sanksjonene på, slik at Iran kan forsette å handle med resten av verden og ikke minst eksportere olje. 8. mai varslet Iran at dersom ikke de europeiske landene fant en måte å redde Irans økonomi på i løpet av 60 dager, så ville også Iran bryte avtalen, blant annet ved å anrike mer uran enn det avtalen tillater.

US navy/AP/NTB scanpix

US Navy /Reuters/NTB scanpix

Selv USAs allierte var ikke overbevist

For å bevise hva iranerne angivelig hadde gjort, offentliggjorde USA en video av hendelsen.

Den offentliggjorte videoen var imidlertid tatt fra langt hold og var ganske grumsete og i svart-hvitt.

Videoen og de ytterligere bevisene amerikanerne viste frem, var ikke nok til engang å overbevise deres fremste allierte.

– Før vi legger skylden på noen trenger vi pålitelige bevis, sa Nathalie Tocci, en ledende rådgiver for EUs utenrikssjef Federica Mogherini, til The New York Times.

AP/NTB scanpix

US Navy /Reuters/NTB scanpix

Nye bilder offentliggjort

Mandag offentliggjorde det amerikanske forsvaret nye bilder. Fra videoen som tidligere bare var blitt vist i svart-hvitt, er det nå blitt offentliggjort stillbilder i farger. Det er også kommet flere nærbilder av skadene skipssiden til Kokuka Courageous fikk der en eksplosjon faktisk skjedde.

Det som muligens kan være av særlig interesse for etterforskerne, er et stykke metall som sitter igjen på skipssiden. Det består ifølge amerikanerne av aluminium og et grønt komposittmateriale. Rett ved den lille metallbiten kan man tydelig se merker etter noe annet som har vært festet til skipssiden. Ifølge amerikanerne var dette en magnetmine.

US Navy /Reuters/NTB scanpix

US Navy /AP/NTB scanpix

– Uten tvil tegn på at en magnetmine er brukt

Aftenposten har sendt bildene til Forsvarets Minedykkerkommando og bedt om en kommentar. De nye bildene øker sannsynligheten for at noen har brukt magnetminer for å skade oljetankerne, skriver nestkommanderende Christian Couillault i en e-post til Aftenposten.

– Basert på at det henger igjen det som ser ut til å være en magnet, er det uten tvil indikasjoner på at det er blitt benyttet en type eksplosiver som er festet med magnet. Denne type innretning kalles for limpetminer på fagspråket, og er tiltenkt sabotasjehandlinger, skriver Couillault.

Minen kan ha hatt en feil

Den norske mineeksperten skriver at biten som sitter igjen på skroget, gir en indikasjon om at en av minene ikke har funksjonert fullstendig.

– Fargeforskjellene på malingen i området kan indikere at det har vært en varmeutvikling, som følge av en brann, eller mindre eksplosjon. En mindre eksplosjon kan forekomme, dersom sammensetningen av innretningen ikke har vært tilstrekkelig, skriver Couillault.

En intakt mine kunne vært svært avslørende

Hadde den udetonerte magnetminen blitt sittende på skipssiden, kunne den gitt avgjørende informasjon til etterforskerne.

– En mine som blir værende på skroget, vil være av stor etterretningsmessig verdi, sa Christian Couillault ved Minedykkerkommandoen på Haakonsvern for to dager siden.

Han opplyste at teknisk informasjon fra minen vil kunne bidra til å identifisere produksjonslandet. Et eventuelt serienummer vil kunne si noe om hvor den er blitt solgt.

– Dersom det er en improvisert type innretning, vil sporsikring være viktig for å bidra til informasjon om virkemåte, samt å kunne identifisere et eventuelt nettverk som står bak sabotasjen, skrev Couillault i en e-post til Aftenposten.

US Navy /Reuters/NTB scanpix

AP/NTB scanpix

Det amerikanske forsvaret har dessuten offentliggjort mye skarpere bilder av det de sier er iranske mannskaper om bord i en hurtiggående båt. Nettstedet Bellingcat har tidligere påvist at slike båter brukes av den iranske revolusjonsgarden.

Bildene av skipssiden på oljetankerne viser at eksplosjonene har skjedd cirka en meter over vannlinjen. Det er trolig gjort bevisst, mener Couillault.

– Plasseringen av en sabotasjeladning vil som regel baseres på hvilken effekt motparten ønsker å oppnå. Plassering over vannlinjen vil med større sannsynlighet medføre en brann, og økt medieoppmerksomhet. Ut fra høyden over vannlinjen er det nærliggende å tro at disse er blitt plassert fra en mindre båt. Hullet indikerer at det har vært en mindre ladning, som kan plasseres av en enkelt person, skriver Couillault.

USA sender 1000 flere soldater for å håndtere Iran

Angrepene på oljetankerne har bidratt sterkt til å skjerpe spenningen mellom de to erkefiendene USA og Iran.

Siste grep fra USAs president Donald Trump er å sende 1000 soldater til Midtøsten. Pentagon sier de sender sikkerhetsstyrker og soldatene som kan bidra til økt overvåking og etterretningsinnhenting i regionen, ifølge AP.

Den amerikanske styrkeoppbyggingen ble offentliggjort noen timer etter at Iran hadde sagt at de snart kan begynne å anrike uran som er nær våpenkvalitet.

Spenningen mellom de to landene har økt siden Trump i mai i fjor trakk USA ut av atomavtalen med Iran. USA har lagt tøffe sanksjoner på Iran, og Iran truer med igjen å skaffe seg anriket uran som kan brukes til både atomkraft og atomvåpen.