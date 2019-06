Den iranske Revolusjonsgarden hevder å ha skutt ned en amerikansk overvåkingsdrone i iransk luftrom.

Det amerikanske forsvaret hevder derimot at nedskytingen av dronen i Hormuzstredet var et uprovosert angrep i internasjonalt luftrom.

Den amerikanske militære dronen som ble skutt ned av iranske styrker var en RQ-4A Global Hawk, «et overvåkingsmonster» som koster 110 millioner dollar. Dronen ligner et passasjerfly med sitt vingespenn på omtrent 35 meter og en vekt på over 16 tonn.

Global Hawk har en rekkevidde på mer enn 12.000 nautiske mil, kan fly så høyt som 60.000 fot, og kan holde seg i luften i 34 timer av gangen. Dronens enorme størrelse og vektkapasitet gjør at de kan benytte seg av store teleobjektiver som viser svært detaljerte, høyoppløselige bilder av store arealer i alle typer vær, dag og natt.

RQ-4A Global Hawk har fløyet amerikanske oppdrag i Irak, Afghanistan, Nord-Afrika og Stillehavsregionen i Asia, ifølge den amerikanske forsvarsleverandøren Northrop Grumman, som utviklet dronen.

U.S. Central Command

Potensial for flere hendelser

Global Hawk-dronene er ubevæpnede og brukes kun til å overvåke og samle inn informasjon i motsetning til droner som MQ-1 Predator og MQ-9 Reaper som brukes til å utføre luftangrep.

– De er ikke raske. De har en høy profil, enkle å observere på radar. De er hensiktsmessig designet for å fly sakte og svært høyt oppe, sier Dan Gettinger, meddirektør for Center for the Study of the Drone ved Bard College, til Time.

Han tror USA sannsynligvis vil se flere hendelser som dette, ettersom droner blir stadig mer populært i regioner med høy politisk og militær spenning.

– På grunn av spredningen av droner og den lave risikoen for å bruke dem i slike situasjoner, er det et potensial for at vi vil kunne se flere av denne typen hendelser i fremtiden, sier Gettinger.

Handout/NTB scanpix

«En meget stor feil»

Nedskytingen av dronen skjer samtidig som forholdet mellom USA og Iran er svært spent. USA har anklaget Iran for sabotasje mot flere oljetankere, mens iranske myndigheter mener USA forsøker å hisse til krig.

President Trump skriver på Twitter at Iran har gjort en meget stor feil, et halvt døgn etter at Iran skjøt ned en amerikansk drone.