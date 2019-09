Rouhani varsler Macron om nye skritt bort fra atomavtalen

– Hvis Europa ikke kan sette ut i livet sine forpliktelser, vil Iran ta et tredje skritt mot å redusere sine forpliktelser, sa Rouhani i en telefonsamtale med Macron lørdag.

Iran har i to omganger trappet opp anrikingen av uran, i strid med atomavtalen, etter at USA gjeninnførte sanksjoner mot Iran, også det i strid med avtalen etter at USA trakk seg fra den i fjor.

De europeiske landene som undertegnet avtalen – Frankrike, Storbritannia og Tyskland, ønsker å opprettholde den, men har ikke klart å omgå sanksjonene som USA ensidig innførte.

Siden sanksjonene ble innført, har spenningen steget kraftig i Golfregionen. Skip er angrepet, droner skutt ned og tankskip tatt i arrest i Hormuzstredet.

Macron har ledet innsatsen for å forsøke å trappe ned spenningen. På G7-møtet i Biarritz i forrige uke uttrykte han håp om at det kunne arrangeres et møte mellom Rouhani og president Donald Trump, men Rouhani avviser et slikt møte om ikke USA først opphever sanksjonene.