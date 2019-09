– Det er fullstendig ødeleggelse. Det er tilintetgjørelse. Apokalyptisk. Det handler ikke om å bygge opp igjen noe som var der. Vi må starte fra grunnen av, sier Lia Head-Rigby, som bistår en lokal hjelpeorganisasjon og som har befart Bahamas' hardest rammede øygruppe Abacos med fly, skriver NTB.

– Det er langt flere døde, men så langt finnes det ingen oversikt. Lik blir fortsatt hentet ut, sier hun.

Øyområdet som er kjent for sin idyll er nå preget av den totale ødeleggelse, melder CNN.

– Det er ingenting som kan sammenlignes med det vi nettopp har vært igjennom, sier Michael Hynes, en av de overlevende til CNN. I nesten to døgn ble Bahamas filleristet av orkanen.

Dødstallene etter monsterorkanen Dorian i øystaten er nå steget fra fem til syv, inklusiv en åtte år gammel gutt. Men ingen vet hvor mange som er døde når vannet trekker seg tilbake og omfanget av ødeleggelsene blir klart. Dødstallet er ventet å stige etter det som var den kraftigste orkanen noensinne.

Flyplassen på Grand Bahamas lå tirsdag lokal tid 2 meter under vann. Røde Kors anslår at rundt 45 prosent av boligene på øya Grand Bahamas og på Abaco enten er ødelagt fullstendig eller påført store skader. FN og Røde Kors opplyser at over 60.000 mennesker trenger mat og rent drikkevann.

Julia Aylen reddet hunden sin på tirsdag, men måtte kjempe seg gjennom dype vannmasser da hun forlot hjemmet sitt i Freeport på Bahamas.

Grupper med mennesker som veivet med gule klesplagg for å få hjelp og oppmerksomhet gjorde inntrykk da Bahamas' statsminister Hubert Minnis fløy over Abaco-øyene og besiktiget området i går.

Minnis anslår at 60 prosent av husene i Marsh Harbor var ødelagt og at han så minst ett lokalsamfunn der alle hus var fullstendig tilintetgjort. Statsministeren sa at han også planlegger å fly over Grand Bahamas straks det er mulig.

Redningsmannskaper har problemer med å nå frem til folk på grunn av vannmassene i områdene.

På en pressekonferanse tirsdag sa Minnis at de to siste dødsofrene var skadede personer som ble brakt til sykehus på øya New Providence.

Stormflo og oversvømmelser

Etter å ha hengt over Bahamas i noen døgn, ankom orkanen Dorian USAs sørøstkyst natt til onsdag. Vindstyrken tar seg opp, men flomfaren er verst.

Dorian hadde vindstyrke opp mot 49 sekundmeter og en kategori 2-orkan da den begynte å daske over Florida natt til onsdag norsk tid.

Onsdag formiddag norsk tid lå orkanens øye ute over havet direkte øst for Orlando. Dorian er nedgradert til kategori 2 og vindhastigheten er på 49 sekundmeter. Værsystemet beveger seg nordover langs kysten med en hastighet på 9 kilometer i timen. Vinden kan føles opptil 280 kilometer fra orkanens øye.

Tidligere prognoser om at orkanen kunne treffe Florida direkte, er nå skrinlagt. Men Dorian ventes å passere svært nær kysten av Georgia og South Carolina, og kan muligens ramme North Carolina, torsdag og fredag.

Men selv om orkanen ikke skulle treffe land, vil den sannsynligvis føre til stormflo og store oversvømmelser, opplyser orkanvarslingssenteret NHC. Det er varslet stormflo opp mot to meter i Florida. I tillegg kommer store mengder nedbør.

På kyststrekningen fra West Palm Beach i Florida og gjennom Georgias kyst er det ventet mellom 75 og 152 millimeter nedbør. I Carolina-delstatene kan det komme mellom 127 og 254 millimeter nedbør, noen steder så mye som 380 millimeter. Til sammenligning er norgesrekorden for døgnnedbør på 229,6 millimeter.

Det er fremdeles ikke like enorme mengder som i Bahamas, der bilder fra NASA-satellitter viser at det regnet så mye som 890 millimeter natt til mandag alene noen steder.

Over 2 millioner innbyggere langs kysten i delstatene Florida, Georgia, North – og South Carolina har fått varsel om å evakuere boligene sine.

– Denne gangen trenger jeg ikke komme hjem til et hus fullt av skrap. Jeg lærer etter hvert, sier Joey Spalding, som bor på Tybee Island i Georgia. Han tømte tirsdag boligen for mesteparten av møbler og satte dem i en varebil. Han planla å pakke inn huset i plast til skulderhøyde og legge sandsekker foran dørene, før han skulle dra til et sikrere sted.

Politiet i Savannah i Georgia innførte portforbud natt til onsdag. I North Carolina har guvernør Roy Cooper beordret evakuering av beboere på øyer langs hele delstatens kyst.

Motorveier fra kysten og inn i landet i South Carolina og Georgia er gjort om til enveis-evakueringsruter. Flere flyplasser har stengt. I Orlando i Florida stengte både Disney World og SeaWorld tirsdag.

Folk har fått beskjed om å lade mobiltelefonbatterier, hamstre drikkevann og fylle bensintanker.

Dorian vil trolig bevege seg nær eller over kysten av South- og North Carolina torsdag og frem til fredag morgen.