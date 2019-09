Julia Aylen reddet hunden sin på tirsdag,men måtte kjempe seg gjennom dype vannmasser da hun forlot hjemmet sitt i Freeport på Bahamas.

Tim Aylen / AP

Dødstallene etter monsterorkanen Dorian i øystaten er nå steget fra fem til sju. Men ingen vet hvor mange som er døde når vannet trekker seg tilbake og omfanget av ødeleggelsene blir klart. Dødstallet er ventet å stige.

Grupper med mennesker som veivet med gule klesplagg for å få hjelp og oppmerksomhet gjorde inntrykk da Bahamas' statsminister Hubert Minnis fløy han over Abaco-øyene og besiktiget området igår.

Minnis anslår at 60 prosent av husene i Marsh Harbor var ødelagt og at han så minst ett lokalsamfunn der alle hus var fullstendig tilintetgjort. Statsministeren sa at han også planlegger å fly over Grand Bahama straks det er mulig.

Tim Aylen / AP / NTB scanpix

Redningsmannskaper har problemer med å nå fram til folk på grunn av vannmassene i områdene.

På en pressekonferanse tirsdag sa Minnis at de to siste dødsofrene var skadde personer som ble brakt til sykehus på øya New Providence.

Foto: Ramon Espinosa / AP / NTB scanpix

MARCO BELLO / Reuters

Ramon Espinosa / AP / NTB scanpix

TERRAN KNOWLES/OUR NEWS BAHAMAS

– Stikk mens dere kan

Etter å ha hengt over Bahamas i noen døgn, ankom orkanen Dorian USAs sørøstkyst natt til onsdag. Vindstyrken tar seg opp, men flomfaren er verst.

Dorian hadde vindstyrke opp mot 49 sekundmeter og en kategori 2-orkan da den begynte å daske over Florida natt til onsdag norsk tid.

Værsystemet dreide noe tirsdag, men østkysten av det sentrale Florida fikk likevel føle på vinden sent tirsdag lokalt tid.

– Slik det ser ut nå vil orkanens øye bevege seg farlig nærme Floridas østkyst og kysten av Georgia fram til onsdag kveld, lyder meldingene fra det amerikanske orkansenteret NHC.

Joe Cavaretta / South Florida Sun-Sentinel

Over 2 millioner innbyggere langs kysten i delstatene Florida, Georgia, North – og South Carolina har fått varsel om å evakuere boligene sine.

– Ikke vær tøff og stå i det. Kom dere ut, sa talsperson Carlos Castillo i USAs føderale etat for krisehåndtering FEMA (Federal Emergency Management Agency) tirsdag.

Folk har fått beskjed om å lade mobiltelefonbatterier, hamstre drikkevann og fylle bensintanker.

Dorian vil trolig bevege seg nær eller over kysten av South- og North Carolina torsdag og fram til fredag morgen.

Vannmasser

Selv om ikke værsystemet treffer land, er risikoen for ødeleggelser store. Stormen fører med seg brottsjø og stormflo. Kombinert med nedbør utgjør det stor fare for flom når havnivået hever seg, opplyser NHC.

Det er varslet stormflo opp mot to meter i Florida. I tillegg kommer store mengder nedbør. I Florida er det ventet generelt 75 til 150 millimeter nedbør, så mye som 225 millimeter noen steder, mens de mest utsatte stedene i Carolina-delstatene kan få opp mot 380 millimeter nedbør.

Det er fremdeles ikke like enorme mengder som i Bahamas, der bilder fra NASA-satellitter viser at det regnet så mye som 890 millimeter natt til mandag alene noen steder.