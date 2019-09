Det er ikke noe som tyder på at noen er skadet i eksplosjonen, og restauranten Indian Crown, et take away-sted, var stengt da det smalt rundt klokken 23.45 søndag kveld.

Bilder på nettstedet til Berlingske viser at hele bygningen er fullstendig ødelagt.

– Ifølge meldingene vi får, lukter det gass i området. Vi er bare akkurat kommet til stedet og er i gang med å finne ut hva som er opp og ned, sa vaktsjefen hos politiet til B.T. kort tid etter.

Gasselskapet Hofor er informert om eksplosjonen. Det lukter fremdeles gass i området, opplyser vaktsjef Dyre Sønnicksen, og politiet gjør derfor undersøkelser rundt dette.

Omkring 100 beboere i området er evakuert på grunn av fare for at bygningen rundt kan ha fått skader i det som betegnes som en voldsom eksplosjon.

Ifølge politiet strømmet meldingene inn fra folk i boligområdet som hørte eksplosjonen og så ødeleggelsene etterpå.