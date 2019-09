Økonomien går dårligere. Kina er i handelskrig med USA. I Hongkong protesterer folk i gatene for å holde kommunistpartiet på avstand.

Verden følger nøye med når så mye står på spill.

Aftenpostens utenriksjournalist Kristoffer Rønneberg og kommentator Therese Sollien var begge i studio da podkasten Forklart handlet om Xi Jinping og Kina. Denne artikkelen bygger på Rønnebergs spørsmål og Solliens svar.

I januar 2017, tre dager før Donald Trump ble tatt i ed som USAs president, satt verdenseliten i den sveitsiske byen Davos og hørte på en mann i blå dress og lilla slips. Mannen de lyttet til var allerede kanskje vel så mektig som det Trump var i ferd med å bli.

Fra talerstolen hadde Xi Jinping et budskap som gikk på tvers av hva den kommende amerikanske presidenten hadde brukt valgkamp sin på å snakke om: Der Trumps budskap handlet om alenegang, snakket den kinesiske presidenten om samarbeid og globalisering.

Drøye to år senere er fasiten at det ikke akkurat gikk slik.

Xi Jinping har nå styrt det kinesiske kommunistpartiet i syv år. I løpet av denne tiden er Kina blitt verdens nest største økonomi. Mange land over hele verden har knyttet seg nærmere til Kina. Det har blant annet skjedd gjennom handel, billigere lån og store utviklingsprosjekter. Samtidig har Xi Jinping blitt den mektigste kinesiske lederen siden Mao Zedong, som døde i 1976.

Xi Jinping er blitt en nærmest allmektig leder.

1. Hvor står Kina i dag?

1. oktober er det 70 år siden folkerepublikken Kina ble grunnlagt. Landet fremstår i dag som stadig mer moderne og selvsikkert. Litt avhengig av hvordan man regner, har Kina allerede gått forbi USA som verdens største økonomi. Utviklingen har vært formidabel – og på en måte ingen andre land kan sammenligne seg med.

Man sier ofte at kommunistpartiet har løftet flere hundre millioner kinesere ut av fattigdom. Men det har partiet ikke gjort. De har endelig latt flere hundre millioner kinesere løfte seg seg selv ut av fattigdom. Det har de klart blant annet gjennom hardt arbeid og produksjonen av eksportvarer.

2. Hva er egentlig nytt med Xi Jinpings lederskap?

Kinas kommunistparti har alltid vært enerådende.

Xi Jinping skiller seg fra forgjengere – særlig fra sine umiddelbare forgjengere – Hu Jintao (leder i 10 år) og Jiang Zemin (leder i 13 år) på flere måter. Han er langt mer selvsikker. Blant annet har han bakt inn sitt eget tankegods i grunnloven. Dette er tidligere kun forbeholdt Mao Zedong og Deng Xiaoping.

Xis doktrine heter «Xi Jinpings tanker om sosialisme med kinesiske særtrekk for den nye æra».

3. Hva skjedde med utsiktene til et reformvennlig lederskap?

Xi åpnet veldig sterkt med å skulle rydde opp i korrupsjon, som var og er et stort problem i Kina. Snart viste det seg at han brukte den samme, harde strategien til å rydde sine konkurrenter av veien.

Etter Berlinmurens fall i 1989 hadde man en forestilling om at det vestlige liberale demokratiet var den styreformen som kom til å prege hele resten av verden på lengre sikt. Altså: Alle land kom til å demokratiseres. Raskere eller saktere. I større eller mindre grad. Men det var den veien man trodde det ville gå.

Det motsatte skjedde i Kina.

Et viktig poeng her er at den sterke og raske økonomiske veksten i Kina bidrar til å legitimere kommunistpartiets styre. Og det på en måte kanskje ingen hadde sett for seg: Kommunistpartiets legitimitet hviler ikke nødvendigvis på ideologisk overbevisning, altså at folk er overbeviste kommunister. Oppslutningen handler i stor grad om en sterk og vedvarende økonomisk vekst. Når veksten nå dabber av, vil kanskje støtten gjøre det samme.

4. Hvordan takler Xi Jinping handelskonflikt og opptøyer?

Xi Jinping må takle opptøyene i Hongkong, et landområde han formelt er sjef for. Han har også en handelskonflikt med USA som må håndteres. Med Donald Trump som amerikansk president gjør det antagelig vondt for Xi Jinping å stå opp om morgenen.

Og hvis Xi Jinping er lik sine forgjengere, noe det er grunn til å tro at han er, frykter han kaos mest av alt. Sovjetunion gikk under i sin 13. femårsplan. Kina er nå inne i sin 13. femårsplan. Alt som ligner på kaos skaper stor frykt i Beijing.

5. Klarer han å beholde makten?

Xi har utnevnt seg selv til leder på livstid. Er det sannsynlig at han klarer å beholde makten når uværsskyene tårner seg opp?

Det er viktig å huske på at det også er en enormt sterk oppslutning om kommunistpartiets styre i Kina. Både blant unge og gamle. De har kanskje en bestemor som før måtte sove på verandaen – og som nå bor i en topp moderne leilighet. Slike ting teller mye for folk flest. Sannsynligvis blir Xi Jinping sittende lenge.