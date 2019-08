Tirsdag formiddag hadde politiet i Malmö pressekonferanse etter drapet et døgn tidligere. Da ble en kvinne i 30-årene drept på åpen gate i det som vitner mener fremsto som en ren likvidering. Med seg hadde kvinnen sin to måneder gamle baby og mannen.

– Når et barn mister sin mor i en skyting på åpen gate, er det klart man blir berørt. Men det er da vi må bestemme oss i samfunnet. Dette må ikke bli den nye normalen, sier innenriksminister Mikael Damberg til Dagens Nyheter.

Var lege

Politiet er svært tilbakeholdne med opplysninger om saken og vil ikke si hva de tror var motivet. Ifølge Expressen spekuleres det både i at drapet kan være relatert til kvinnens mann, som skal ha kriminell bakgrunn, eller at hun selv skulle vitne i en drapssak. 31-åringen var nyutdannet lege.

Det er nå startet en storstilt drapsetterforskning, og en mann er pågrepet i Skåne. Han er siktet for medvirkning til drapet. Mannen, som er født i 1999 og som er kjent for politiet fra tidligere, er også siktet for brudd på våpenlovene. Det er beslaglagt våpen som politiet tror kan ha blitt brukt under ugjerningen.

Politiadvokat Anna Palmqvist bekreftet at de leter etter flere gjerningspersoner.

Færre skytinger

Malmö har i flere år slitt med stempelet som «Nordens Chicago» på grunn av det høye tallet på skyteepisoder og drap. Drapet mandag morgen vekker likevel oppsikt. Omstendighetene, der en kvinne med et lite barn blir skutt på åpen gate, er svært sjelden.

Stedet der drapet skjedde, Ribersborg, er ikke en av bydelene som har fått stempelet «utsatte områder». Kriminolog Manne Gerell ved Malmös universitet vil derimot sammenligne bydelen med Frogner i Oslo.

– Det er et riktig fint område som ligger ved havet. Det er ikke et av de utsatte områdene, sier han.

Gerell, som forsker på gjengkriminalitet, sier at det er svært uvanlig at kvinner blir skutt på åpen gate i Sverige. De fleste drap på kvinner skjer i hjemmet, ifølge Gerell.

– Og det at hun bar på en baby, gjør jo at dette er spesielt dramatisk og grusomt, sier han.

Vilka fega och avskyvärda odjur som ger sig på en nybliven mamma.



Nu sätts alla tillgängliga resurser in för att gripa gärningsmännen så att de kan låsas in.



De ska jagas till världens ände om det behövs. Kallblodiga mördare kan inte få gå lösa. - >https://t.co/RlR3rqgmZW — Morgan Johansson (@johanssonmorgan) August 26, 2019

Malmö-politiet trodde også at de var inne i en positiv trend og at arbeidet mot gjengkriminalitet og skyteepisoder hadde båret frukter. De har blant annet satt i gang et prosjekt for å få ned bruken av skytevåpen.

– Vi ser en positiv trend. Vi ser at vårt harde arbeid har gitt resultat. Men risikoen for en eskalering er alltid til stede. Vi ser gårsdagens hendelse som et tilbakeslag i det arbeidet, sa visepolitisjef Mattias Sigfridsson.

Statistikk viser at antallet dødelige skyteepisoder har gått noe ned i Sverige det siste året, selv om tallet fortsatt er høyt. Samtidig har tallet på eksplosjoner gått opp.

Innenriksminister Mikael Damberg sier at selv om det har vært en nedgang i skytinger i Malmö første halvår i år, kan man ikke lene seg tilbake, men tvert om øke politiinnsatsen.

Han sier at det må skje endringer, at det skal komme flere politifolk, at politiet vil få økt mulighet til mobil- og kameraovervåking, og de prøver å få tak i flere av de illegale våpnene som er i omløp.

Politiet ber om flere tips fra vitner eller andre som kan ha sett eller hørt noe som kan relateres til hendelsen.