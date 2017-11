Plutselig ble det slitne, farlige nabolaget hipt. Da kunne Barbara (84) danse hele veien til banken.

NEW YORK (Aftenposten): Barbara Sidbury vokste opp i et av New Yorks farligste nabolag. Nå har hun solgt eiendom der for over tyve millioner. Likevel er hun ikke sikker på at det bare er positivt.