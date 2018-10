Trump vil trekke USA fra postunion

Trump-administrasjonen har nå varslet den internasjonale postunionen (UPU) om at USA innen 2020 kommer til å trekke seg fra avtalen fra 1874, dersom den ikke blir reforhandlet.

Avtalen, som er undertegnet av 192 land, regulerer internasjonale portotakster på småpakker. I praksis gjør den det billigere å sende pakker fra land som Kina til USA, enn motsatt vei.

Avtalen gjør det også billigere å sende en pakke fra Beijing til New York, enn å sende den samme pakken fra New York til San Francisco.

Trump-administrasjonens trussel om å forlate UPU blir sett på som en ny omdreining i handelskrigen mellom USA og Kina.

Trump mener avtalen bidrar til USAs enorme handelsunderskudd med Kina, som bare i august måned var på 319 milliarder kroner.

Lederen for den internasjonale postunionen, Bishar Hussein, bekrefter å ha mottatt varselet fra Washington og beklager det. Han har nå bedt om et møte med representanter for Trump-administrasjonen.

USA har innført høyere tollsatser på kinesiske varer til en årlig verdi av over 2.000 milliarder kroner, og Kina har svart med å heve tollsatsene på amerikanske varer til en årlig verdi av drøyt 900 milliarder kroner.