11. september 2001 satt Amy McGrath fire timer i cockpiten på et jagerfly og gruet seg. Hun ventet på ordren til å ta av for å skyte ned kaprede passasjerfly over USA.

Myntet på motkandidat

Den avgåtte oberstløytnanten i marinekorpset forteller selv historien i valgkampen av to grunner: Først for å minne om at soldater alltid må følge presidentens ordre, og dernest at politikere ikke trenger å gjøre det. Den siste biten er myntet på hennes republikanske motkandidat, Andy Barr, til kongressvalget i Kentuckys 6. valgdistrikt.

Fakta: Mellomvalget 2018 6. november står hele Representantenes hus på valg og drøyt en tredjedel av Senatet. I dag har president Donald Trumps parti, Republikanerne, flertall i begge disse kamrene i USAs kongress. I tillegg er det guvernørvalg i 36 delstater, tre territorier og ordførervalg i hovedstaden Washington. Et stort flertall delstatsforsamlinger har også valg.

Knapt overtak

Den 43 år gamle demokraten McGrath er involvert i en av årets råeste valgthrillere. Hun skal forsøke å avsette et sittende kongressmedlem fra Trumps parti i et område Trump vant med over 15 prosentpoeng. Målingene er imidlertid jevne, og tallknuser Nate Silver gir henne et bitte lite overtak.

Mer penger enn Høyre og Ap sammenlagt

En av årsakene er en formidabel valgkampkasse. McGrath har samlet inn 65 millioner kroner til valgkampanjen i denne ene av USAs 435 valgkretser. Dét er til sammenligning ti millioner kroner mer enn Høyre og Ap brukte tilsammen foran fjorårets stortingsvalg.

Kranglet om Mexico-mur

De to kamphanene har møttes til én debatt, og dommen var tydelig: Demokrater synes McGrath vant, og republikanere mener Barr gikk seirende ut av duellen.

McGrath mener blant annet at Trumps plan om en Mexico-mur er pengesløsing og en middelaldersk løsning på et problem i det 21. århundre. Barr mener for sin del at hun hverken har forstått problemet eller løsningen.

Trøbbel for Trump

Målingene tilsier at republikanerne beholder eller styrker sitt flertall i Senatet i tirsdagens valg, men de risikerer å tape det i Representantenes hus. Demokratene trenger å kapre 23 flere seter enn de har i dag. Klarer de det, kan de skape alskens problemer for sin motstander i Det hvite hus.

Fakta: Noen jevne senatsvalg Arizona: Martha McSally (R) mot Kyrsten Sinema (D) Florida: Rick Scott (R) mot Bill Nelson (D) Indiana: Joe Donnelly (D) mot Mike Braun (R) Missouri: Claire McCaskill (D) mot Josh Hawley (R) Montana: Jon Tester (D) mot Matt Rosendale (R) Nevada: Dean Heller (R) mot Jacky Rosen (D)

Realclearpolitics regner 36 av valgene til Representantenes hus som så jevne og usikre at de benevnes som «myntkast».

Her er fire av dem i tillegg til McGrath mot Barr:

1. CIA-offiseren på «terrorgymnaset»

I Virginias 7. distrikt utfordrer Abigail Spanberger (D) Dave Brat (R). Hun er tidligere CIA-offiser. Han er en Tea Party-tilhenger som i 2014 med små midler gruset en toppleder i eget parti og siden har holdt kongressetet.

Valgkampen har vært heftig, og Brat har i en reklame stemplet Spanberger som lærer ved et «terrorgymnas». I 2002–2003 var hun lærer ved en saudifinansiert skole i Virginia. Frivillige fra hennes kampanje etterlot for sin del kampanjemateriell ved hans husdør med den håndskrevne beskjeden: «Råtne i Helvete, Dave».

2. Konservativ pastor mot Irak-veteran

I Nord-Carolinas 9. distrikt fikk baptistpastoren Mark Harris (R) veltet sin partifelle Robert Pittenenger. Nå kjemper han mot Dan McCready (D), enda en av årets ferske demokrater med militær bakgrunn. McCready, en Irak-veteran fra marinekorpset, ble kristen i Midtøsten og døpt i Eufrat-elven. Senere studerte han ved Harvard og har startet et solenergiselskap.

Harris, en baptistpastor, fremhever selv sin kamp mot ekteskap for homofile og mot at transpersoner kan velge fritt mellom dame- og herretoalettet. Han har også fra prekestolen antydet at karriere ikke er sunt for kvinner, men mener dette ble tatt ut av sammenheng.

3. Stempler motstanderen som «Trumps heiajente»

I Floridas 27. distrikt, i sentrum av Miami, kjemper Donna Shalala (D) mot Maria Elvira Salazar (R). Shalala er tidligere statsråd og har hatt Hillary Clinton med på valgmøte. Salazar, en lokal TV-journalist, har drevet valgkamp som en moderat republikaner. I spanskspråklige reklamefilmer fra Shalala stemples hun likevel som «Trumps heiajente».

Shalala har for sin del måttet distansere seg fra en partitopp som har snakket pent om avdøde Fidel Castro. Slikt straffer seg blant mange eksilcubanere i Miami.

4. FBI-agent mot mangemillionær

I forstedene til Philadelphia i Pennsylvanias 1. distrikt forsvarer Brian Fitzpatrick, republikaner og tidligere FBI-agent, sitt mandat mot utfordreren Scott Wallace, demokrat og mangemillionær.

Fitzpatrick holder Trump på en armlengdes avstand i valgkampen. Han stemte mot å oppheve Obamas helsereform, støtter strengere våpenlover og gikk imot Trumps innreiseforbud. Hver uke besøker han en moské. Dermed ser enkelte valget her som en test på om sentrumsorienterte republikanere kan vinne valg i Trump-epoken.

Wallace, som også fremstiller seg som en sentrumspolitiker, gjør sitt beste for å klistre Fitzpatrick til Trump. Fitzpatrick har på sin side laget reklame om Wallaces rikdom, krydret med bilder av voldelige palestinere og flaggbrennende iranere.