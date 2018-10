En domstol i Izmir dømte fredag Brunson til 3,5 års fengsel, men vedtok samtidig at han kan løslates fordi han har sittet så lenge i varetekt, melder Reuters. Dermed kan Brunson få forlate Tyrkia, etter over to år i fengsel og husarrest.

I likhet med tusener av andre ble han arrestert i forbindelse med de omfattende utrenskningene etter det mislykkede kuppforsøket i Tyrkia den 15. juli 2016.

Brunson gråt i det det ble kunngjort at han ville bli løslatt, sier vitner som var til stede i rettssalen.

– Jeg er en uskyldig mann, jeg elser Jesus, jeg elsker Tyrkia, sa Brunson før domsavsigelsen ifølge Reuters.

Løslatelsen skal ha kommet i orden etter at amerikanske og tyrkiske myndigheter ble enig om en hemmelig avtale, meldte NBC News tidligere fredag.

AP/NTB scanpix

Anklaget for både spionasje og terrorstøtte

Brunson, som har drevet misjonsarbeid i Tyrkia i over to tiår, har vært anklaget for både spionasje og terrorisme. Tyrkiske påtalemyndigheter har anklaget ham for både å støtte den kurdiske bevegelsen PKK og nettverket til predikanten Fethullah Gülen, som i Tyrkia omtales som FETÖ, Fethullahs terrornettverk.

Brunson har hevdet sin uskyld. Amerikanske tjenestemenn som var til stede under tidligere rettshøringer, hevdet at saken i stor grad bygget på tvilsomme vitneprov fra hemmelige informanter og at det i realiteten ikke var blitt presentert et eneste håndfast bevis.

Vitner trakk tidligere beskyldninger

I løpet av høringen i en domstol ved Izmir i Tyrkia fredag, snudde tre av vitnene som hadde blitt brukt som bevis mot Brunson, melder Hurriyet.

Et av vitnene sa at hun «aldri hadde hørt før at medlemmer av PKK fikk behandling ved et sykehus som var eid av en venn av Brunson.

Et annet vitne, som ikke ble navngitt, sa han ikke hadde sett at folk som angivelig tilhørte FETÖ var i et bønnehus hos Brunson. Han sa nå at han bare hadde hørt rykter om det.

Et tredje vitne trakk opplysninger om at syriske medlemmer av Brunsons menighet laget bomber for terrorangrep.

Charles Mostoller / Reuters/NTB scanpix

Tyrkerne antydet bytte med Gülen

Amerikanerne har krevd at Brunson måtte løslates, men tyrkerne har vist til at domstolene må få avgjøre saken. Samtidig har de antydet at de kunne tenke seg å bytte Brunson mot Fethullah Gülen, som har bodd i eksil i USA i nesten 20 år.

Det har amerikanerne overhodet ikke vært interessert i. De mener Brunson er uskyldig og har heller ikke blitt imponert over tyrkernes bevis for at Gülen var ansvarlig for kuppforsøket i 2016.

OSMAN ORSAL / Reuters/NTB scanpix

Konflikten med USA rammet Tyrkias økonomi

I sommer hadde USA fått nok. De doblet tollsatsene for stål og aluminium fra Tyrkia og vedtok sanksjoner mot Tyrkias justis- og innenriksminister i august.

Den tyrkiske økonomien har slitt lenge og tålte ikke striden med amerikanerne. Den tyrkiske liraen stupte og prisstigningen har nådd nye høyder på over 20 prosent.

Erdogan lovet å bedre økonomien bare han fikk mer makt som president, men nå har regjeringen hans måttet kutte i budsjettene og skrinlegge prestisjeprosjekter som har vært Erdogans varemerke.

Trump kan innkassere en seier

For USAs president Donald Trump kan Brunson-saken nå bli en solid utenriksseier.

– Jobber veldig hardt med pastor Brunson, skriver Trump på Twitter.