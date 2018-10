Liu Weimin, nestkommanderende i Europa-avdelingen i kinesisk UD, var tydelig i talen overfor norske journalister i Beijing tirsdag.

Det er sjelden så høytstående tjenestemenn stiller opp på pressekonferanser. Da han fikk spørsmål om menneskerettighetssituasjonen i Xinjiang, der opp mot en million mennesker holdes internert i såkalte omskoleringsleirer, svarte han med en skjennepreken.

– Vi håper at våre venner i mediene vil åpne øynene sine og fokusere på andre og bredere temaer enn menneskerettighetene, sa han – og oppfordret til å slutte å være «besatt av dette temaet».

Heiko Junge, NTB scanpix

Han la til at han mener at det er Kina selv som vet best om menneskerettighetssituasjonen i landet.

– Vi står klare til å kommunisere med vestlige land om menneskerettigheter, men vi er imot politiseringen av disse temaene. Vi vil ikke akseptere at vestlige land setter seg på en moralsk høy hest og prøver å belære Kina, sa han.

Heiko Junge, NTB scanpix

Menneskerettighetene ikke et tema i Xi-møtet

Kong Harald antydet overfor norsk presse i helgen at han håpte at norske representanter ville «komme til å få anledning» til å ta opp menneskerettighetene med kineserne i løpet av besøket.

Møtet med Xi ble ikke den anledningen. Det er ikke tradisjon for at det norske statsoverhodet tar opp slike politiske saker på møter som dette, og det ville, etter det Aftenposten forstår, blitt ansett som uhøflig dersom utenriksminister Ine Eriksen Søreide tok det opp da hun fikk ordet i løpet av møtet.

I stedet, sier hun, har hun diskutert temaet i de andre politiske møtene hun hadde i Beijing i løpet av tirsdagen – uten at hun vil utdype hvem hun hadde disse møtene med.

Kristoffer Rønneberg

– Vi har dekket både de overordnede spørsmålene og situasjonen i Xinjiang. Jeg opplever at det er stor grad av åpenhet i disse møtene, sier Søreide.

Hun mener at fredsavtalen mellom Norge og Kina i desember 2016, ikke la noen føringer på samtalene. Der heter det at Norge «fullt ut respekterer Kinas utviklingssti og sosiale system» og ikke vil gjøre noe for å underminere Kinas «interesser og hovedbekymringer».

– Det ligger ingen begrensninger i den avtalen når det gjelder hva vi kan ta opp. Men det som er viktig, er at jo bredere plattform vi bygger og jo flere områder vi samarbeider om, jo lettere blir det å få en meningsfull dialog også om saker som er vanskelige og sensitive.

Heiko Junge, NTB scanpix

Inspiserte til «Gammel jegermarsj»

På slaget klokken 16 ankom kong Haralds kortesje ved den østlige inngangen av Folkets store hall – samtidig som president Xi Jinping og hans kone, Peng Liyuan, møtte opp for å ta dem imot.

Kongen ble æret med 21 salutter fra kanoner som var plassert på Den himmelske freds plass, som var folketom for anledningen.

Kongen og Xi inspiserte æresgarden mens orkesteret spilte «Gammel jegermarsj» og andre taktfaste toner. En gruppe barn begynte å hoppe opp og ned mens de veivet med norske og kinesiske flagg idet de to statslederne nærmet seg. Så fort Xi og kongen hadde passert, stilte barna seg tilbake i tilnærmet givakt.

Heiko Junge, NTB scanpix

Heiko Junge, NTB scanpix

Inne i salen var tonen svært god, ifølge kilder som deltok på møtet. Xi takket blant annet ja til å besøke Norge ved en senere anledning.

Forhandlingene om en ny frihandelsavtale ble også grundig diskutert. Kineserne skal også ha gitt uttrykk for at de setter pris på norsk hjelp til å bli bedre i vintersport frem mot OL i Beijing i 2022.

– Kong Harald sa at han håper at Kina kan bli nest beste nasjon under OL, sa UD-toppen Liu Weimin etter møtet.

