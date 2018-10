Amatør-bodybuilder, Trump-tilhenger og tidligere stripper: Dette er den bombemistenkte i USA

Pågripelsen av Sayoc fredag rundet av en uke der rørbomber rettet mot noen av Trumps mest framtredende kritikere, som Barack Obama, Hillary og Bill Clinton, og Robert De Niro, dominerte nyhetsbildet og utløste omfattende spekulasjoner om hvem det kunne være som sto bak.

Svaret, ifølge myndighetene, er en 56 år gammel mann fra Aventura i Florida, som er en dedikert Trump-tilhenger, har en historikk med pengeproblemer og som har et langt rulleblad.

Blant annet har han fått en dom for en tidligere bombetrussel.

– Galning

Forsvareren hans i bombetrussel-saken fra 2002, Ronald Lowy, beskriver Sayoc som en «forvirret mann som hadde problemer med å styre følelsene sine».

En av Sayocs fettere, Lenny Altieri, bruker sterkere ord.

– Jeg vet at fyren er en ganing. Han har også vært en ensom ulv, sier han til nyhetsbyrået AP.

Sayocs foreldre skilte seg da han var ung, og han ble «på en måte avvist» av familien etter det, ifølge fetteren.

– Når du ikke får noe kjærlighet som et ungt barn, blir du litt dysfunksjonell, sier Altieri.

Ante ingenting

Stacy Saccal, daglig leder for Ultra Gentlemen's Club i West Palm Beach, sier Sayoc jobbet der i to måneder, først som dørvakt og senere som DJ, sist natt til torsdag før han ble pågrepet fredag morgen.

– Jeg visste ikke at denne mannen var så sprø som dette. Han snakket ikke om politikk en eneste gang. Dette er en bar. Vi snakker ikke om politikk eller religion i en bar, sier hun.

Floridas valgregister viser at Sayoc først registrerte seg i mars 2016 som en republikaner, og avga stemme i presidentvalget november samme år.

Han har vært en aktiv Trump-tilhenger og har publisert flere Twitter- og Facebook-videoer som tilsynelatende viser ham på Trumps valgkamparrangementer.

Sayocs kontoer på sosiale medier er ellers preget av såkalte memer som støtter Trump og rakker ned på demokratene.

Bodde i bil

56-åringen bodde i en Dodge Ram-varebil fra 2002, som var tapetsert med klistremerker som uttrykte støtte til Trump, og kritikk til medier som CNN, som var blant dem som fikk tilsendt brevbomber.

Bilen sto ofte parkert utenfor et LA Fitness-treningssenter i Aventura. De som trener der sier de ofte så Sayoc i garderoben.

– Han gikk bare rett i dusjen og var i dusjen ekstremt lenge. Jeg så ham aldri trene, sier Edgar Lopez.

I 2015 anmeldte Sayoc et innbrudd i varebilen utenfor et treningssenter i Oakland Park i Florida. Han hevdet at gjenstander verdt mer en 40.000 dollar ble stjålet, inkludert dresser fra Trumps merkevare verdt mer en 7.150 dollar.

Flere dommer

Som regel var han imidlertid på den andre siden av juridiske disputter.

I bombetrussel-saken i 2002 hadde Sayoc langet ut mot et strømselskap i Florida etter at strømmen hans ble kuttet. Ifølge politiets rapport hadde han ringt og truet med å sprenge strømselskapets fasiliteter og sagt at «det ville blitt verre enn 11. september».

I 2014 ble han dømt for grovt tyveri, og året før ble han dømt ulovlig fysisk kontakt. I 2004 var han tiltalt for flere tilfeller av besittelse av en syntetisk anabolsk steroid, og på 90-tallet ble han pågrepet flere ganger for mindre tyverier og tukling med beviser.

Konspirasjonsteorier

56-åringens mediediett ser ut til å ha bestått av en blanding av konspirasjonsteorier, parodi-kontoer og høyrevridde nettsteder.

En av Sayocs seneste favorittkilder var en Twitter-konto som spredte løgner om skoleskytingen i Parkland tidligere i år. Over 40 ganger tvitret Sayoc et skjermbilde av et meme med en feilaktig påstand om at Parkland-overlever David Hogg aldri gikk på Stoneman Douglas High School, enkelte ganger med påskrift om at han isteden var betalt av den politiske donoren George Soros.

Soros var blant dem som skulle motta pakkebombene Sayoc er siktet for å ha sendt. Dersom han blir dømt risikerer han opptil 48 års fengsel.