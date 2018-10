Åpningen av Istanbuls nye flyplass vil i realiteten bli utsatt fra 29. oktober til 31. desember.

Flyplassen skal bli verdens største med en endelig kapasitet på 200 millioner passasjerer i året. Det er et av president Recep Tayyip Erdogans aller største prestisjeprosjekter. Men nordvest for Istanbul, like ved Svartehavet, er alt langt fra klart.