Tusenvis søker asyl i USA. Der vil Trump holde dem i interneringsleirer.

I forkant av kongressvalget i USA har Donald Trump kommet med en lang rekke innvandringsutspill og advarsler mot asylsøkere.

– Dette er valget om karavanen og Kavanaugh, sa Trump under et besøk i Texas for en uke siden.

Kavanaugh er den konservative dommeren som Trump lyktes med å utnevne til USAs mektige høyesterett.

Karavanen er en gruppe på noen tusen fattige mennesker fra Mellom-Amerika som går til fots i den sørlige delen av Mexico med kurs nordover.

Men selv om migrantene befinner seg hundrevis av kilometer fra USA, har de fått en sentral rolle i den amerikanske valgkampen. Karavanen er gjentatte ganger beskrevet som en trussel av Trump.

– Mange dårlig folk, folk som er i gjenger. Vi vil ikke ha dem i dette landet, sa presidenten i et intervju med Fox News denne uken.

700.000 søknader

Trump-regjeringen vil for all del unngå at asylsøkere beveger seg fritt mens søknadene deres behandles. Derfor vil presidenten sette opp et stort antall telt hvor de kan interneres.

– Vi skal bygge teltbyer. Vi skal sette opp telt over alt, sa Trump i Fox News-intervjuet.

Amerikanske myndigheter har så mange som 700.000 ubehandlede asylsøknader liggende. Og selv om den mye omtalte karavanen er langt unna, kommer det stadig grupper av mellomamerikanere over grensen fra Mexico.

Siden asylsøkerne kommer fra land lenger sør som er hardt rammet av vold, konflikter og narkokriminalitet, kan de ikke uten videre sendes rett tilbake til Mexico.

– Sagt det lenge

Både Trump selv og mange av rådgiverne hans mener det er innvandring som skaper mest engasjement blant presidentens tilhengere, skriver nyhetsbyrået AP.

Trump avviser imidlertid at de konkrete forslagene han har lagt frem den siste tiden, har noe med valgkampen å gjøre. Det viktige kongressvalget holdes førstkommende tirsdag.

– Jeg har sagt disse tingene lenge før valget. Jeg har sagt dette før jeg overhodet tenkte på å stille til valg, fremholder Trump.

De siste ukene er nyhetsbildet i USA også blitt preget av drap og truende handlinger utført av høyreekstremister.

En lang rekke demokrater og Trump-kritikere fikk tilsendt bomber, uten at noen av dem eksploderte. Elleve mennesker ble drept i massakren i synagogen i Pittsburgh i helgen.

Noen av Trumps kritikere mener hans skarpe retorikk mot migranter og andre minoriteter oppildner voldelige høyreekstremister. Trump avviser dette og har i stedet uttalt at mediene har mye av ansvaret for sinnet i det amerikanske samfunnet.