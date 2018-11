Indonesisk rapport om flystyrten er klar om en måned

– Den foreløpige rapport inneholder data og fakta innsamlet under vår gransking, sier Soerjanto Tjahjono, leder for landets transportsikkerhetskomité (KNKT).

Tjahjono sier granskerne har lastet ned 69 timer med data fra flyets ferdskriver.

– Vi går nå gjennom og verifiserer informasjonen fra ferdskriveren, sier Tjahjono.

Flyets taleregistrator er fortsatt savnet, men han håper den snart blir funnet.

Taleregistratoren er i likhet med ferdskriveren innkapslet i en oransjefarget beholder. De to oransje beholderne utgjør det som til sammen populært kalles flyets svarte bokser. Opplysninger fra boksene kan kaste lys over årsaken til flystyrten.

Det nesten helt nye Boeing 737 MAX 8-flyet, en modell som er blant verdens mest avanserte, tilhørte selskapet Lion Air og styrtet i sjøen nordøst for Java mandag 29. oktober, rundt 13 minutter etter avgang fra Jakarta. De 181 passasjerene og besetningen på åtte mistet livet.

Lete- og redningsmannskap har funnet en rekke vrakdeler, og til nå fylt 134 liksekker som inneholder kroppsdeler plukket opp fra sjøbunnen. Så langt har politiet identifisert 14 av de omkomne.

I forrige uke ble Lion Airs toppsjef Rusdi Kirana konfrontert av opprørte og sinte pårørende under et møte som ble arrangert av indonesiske myndigheter. Etter møtet forlot Kirana stedet raskt for å unngå spørsmål fra journalister.