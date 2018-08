En 29 år gammel mann stjal fredag kveld et tomt passasjerfly fra Seattle Tacoma internasjonale flyplass. Han gjorde akrobatikk i luften i 75 minutter før flyet styrtet på en liten øy utenfor Seattle.

Flyet var et propellfly av typen Dash 8 Q400 fra produsenten Bombardier. Det tilhørte Alaska Airs søsterselskap Horizon Air og hadde 76 seter.

29-åringen var bakkeansatt på flyplassen. Ifølge lokalavisen The Seattle Times hadde han ikke flysertifikat.

Administrerende direktør Gary Beck i Horizon Air sier ifølge The Guardian at det ikke er klart hvordan 29-åringen har lært å fly.

– Men i motsetning til en bil, kreves det ingen nøkkel for å starte flyet, sier han.

Ifølge The Guardian hadde 29-åringen tilgang til flyene som en del av jobben sin, som innebar både vask, tauing og bagasjehåndtering. Han skal ha gjennomgått en bakgrunnssjekk da han ble ansatt i 2015, med ny kontroll hvert andre år.

FBI er nå koblet inn for å granske saken.

Flere vitner på bakken filmet flyet, som ble fulgt av to F15 jagerfly.

Usikkert om han var suicidal

Det lokale sheriffkontoret opplyste på Twitter at mannen var suicidal, men lydopptak fra mannens samtale med en ansatt i kontrolltårnet skaper et mer komplekst bilde av situasjonen.

Den ansatte sier han forsøkte å overtale mannen til å lande.

– Det er en rullebane ved din høyre side etter halvannen kilometer, sa den ansatte i kontrolltårnet til mannen, med henvisning til en nærliggende flyplass.

– De kommer til å gjøre det vanskelig for meg hvis jeg forsøker å lande der, svarte mannen, og la til:

– Dette kommer til å sende meg i fengsel på livstid.

Senere sa han:

– Det er mange som bryr seg om meg. Det kommer til å skuffe dem når de hører at jeg gjorde dette. Jeg er bare en nedbrutt mann. Jeg har vel en skrue løs, tenker jeg, sa han.

REUTERS/Jan Seba

Styrtet på en øy

Styrten var et resultat enten av at 29-åringen «gjorde stunt i luften eller manglet flyferdigheter», heter det i politiets uttalelse. Videoopptak gjort av folk på bakken viser at flyet gjorde store sløyfer og andre farlige flyakrobatiske manøvre i solnedgangen.

To F-15-jagerfly ble sendt på vingene fra Portland «innen noen få minutter». De fulgte flyet, men var ikke involvert i styrten.

Flyet styrtet på denne øya utenfor Seattle.

AP Photo/Ted S. Warren

Har skapt debatt i USA

Dagen etter hendelsen har flere ytret sin bekymring for hvor lett det var for en ansatt å stjele et fly og få det på vingene.

Tidligere FBI-agent Erroll Southers sier mennesker på innsiden er den største trusselen innen luftfart.

– Vi har å gjøre med en sikkerhetsklarert ansatt med ferdighetene til å lette et fly fra bakken, sier Southers, som mener hendelsen er et skrekkeksempel.

Administrerende direktør Brad Tiden i Alaska Air Group forsikrer at de tar hendelsen på største alvor.

– Sikkerhet er vår viktigste prioritering. Vi må lære det vi kan fra gårsdagens hendelse for å forsikre at det ikke skjer igjen hverken i Alaska Air Group eller i andre flyselskaper, sier Tilden.

Skal undersøke sort boks

Debra Eckrote, som er regionsjef i det Det nasjonale transportsikkerhetsrådet i USA, sa på en pressekonferanse at de nå vil undersøke flyvraket.

– Først og fremst skal vi undersøke data, flyets svarte boks, og flyvraket, for å finne ut av hva som har skjedd.

Familien til 29-åringen har kommet med en uttalelse der de understreket at han var en god ektemann, sønn og venn. De mener opptaket fra kontrolltårnet gjør det klart at han aldri ønsket å skade noen.