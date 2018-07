Chile etterforsker 158 medlemmer av den katolske kirken for overgrep

– De fleste tilfellene dreier seg om seksualforbrytelser begått av prester eller mennesker med forbindelser til utdanningsinstitusjoner, sa Luis Torres fra påtalemyndigheten i landet på en pressekonferanse mandag.

De 158 medlemmene knyttes til totalt 144 ulike etterforskninger av saker som strekker seg tilbake til 1960. Det er første gang Chile har klart å danne et bilde av omfanget av misbruket kirken står bak i landet.

Totalt dreier det seg ifølge påtalemyndigheten om 266 ofre, inkludert 178 barn og unge.

Pave Frans skrev i et brev i juni at han skammer seg over at hverken han eller kirkens ledere i Chile noensinne lyttet til ofrene da overgrepsskandalen i det søramerikanske landet utviklet seg.