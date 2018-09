Netanyahus døde hund inn i kampen mot korrupsjonsanklager

Benjamin Netanyahu, kona Sara og sønnen Yair er mistenkt for korrupsjon i en sak israelsk påtalemyndighet kaller «Sak 4000». Påstanden er at Netanyahu skal ha gitt fordeler til et israelsk telenettselskap, Bezeq. Motytelsen påstås å være at et medieselskap, Walla, skal ha sørget for fordelaktig og vennlig omtale av statsministeren. Selskapene er eid av samme person, Shaul Elovitch.

– Opererte som mellommenn

Etterforskerne mener Netanyahus ektefelle og sønn begge opererte som mellommenn i affæren. Statsministerfamilien slår nå hardt tilbake. I en sarkastisk uttalelse trekker de inn den avdøde familiehunden Kaya.

Der påpeker de at familiens adopterte hund, som nylig døde, ved flere anledninger fikk positiv omtale hos Walla.

– Kaya var så heldig å gå bort før også hun ble en del av kretsen som er mistenkt for bestikkelser. Det finnes ingen grenser for absurditet, heter det i uttalelsen.

Netanyahu mener dekningen hos Walla er, og har vært, gjennomgående negativ.

Flere etterforskninger

Opplysningene om at også Sara Netanyahu er mistenkt i saken, kom frem under en juridisk høring om beslaglagte eiendeler hos den mistenkte forretningsmannen i saken. Det skriver Jerusalem Post. I tillegg melder en TV-kanal at eldstesønnen Yair er mistenkt i saken.

Statsministeren og hans familie er også i søkelyset i flere andre etterforskninger, noe han selv flere ganger har stemplet som en politisk heksejakt.

Ronen Zvulun / Reuters/NTB scanpix

Sigarer og sjampis

Politiet mistenker statsministeren, populært kalt Bibi, for blant annet å ha mottatt sigarer og champagne for mellom 800.000 og 1,2 millioner kroner over et tiår.

Giveren er milliardær og filmprodusent Arnon Milchan, som står bak filmer som for eksempel Pretty Woman, 12 Years a Slave og The Revenant. Sigarene skal ha vært gaver til statsministeren, mens kona Sara jevnlig skal ha fått tilsendt kasser med eksklusiv champagne. Netanyahu-paret har vedgått å ha mottatt presanger, men ikke mer enn alminnelige vennegaver.

For retten neste måned

Sara Netanyahu er i tillegg tiltalt i det som kalles «ferdigmat-affæren». Her anklages hun for bedrageri og misbruk av offentlige midler tilsvarende flere hundre tusen kroner. Påstanden er at hun har bestilt mat til residensen og feilaktig hevdet at det ikke var noen kokk til stede. Denne saken er ventet å komme for retten i oktober.

Valg neste år

Mens truslene om rettsprosesser henger over Netanyahu, planlegger han valg neste år. Det må holdes senest innen november, men flere kommentatorer tror det vil finne sted i løpet av vinteren eller våren. Statsministerens høyreparti Likud har nå 30 av 120 plasser i nasjonalforsamlingen Knesset.

Da han talte til partifeller denne uken, sa han ifølge Haaretz at 35–40 mandater helt klart er innenfor rekkevidde i valget. Målingene denne sommeren gir Likud i overkant av 30 representanter.