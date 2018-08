Mann siktet for drapstrusler mot Boston Globe-journalister

Robert Chain skal kort tid etter at avisen oppfordret amerikanske medier til å fordømme det de omtalte som en «skitten krig mot den frie pressen» ha ringt nyhetsdesken og truet med å skyte ansatte i hodet klokken 4. Truslene førte til at politiet rykket ut og hevet sikkerheten på arbeidsplassen.

68-åringen, som må møte i retten torsdag, skal ha sagt at han ville fortsette å true avisen helt til de stanset sine «forræderske og opprørende» angrep på Trump.

Ifølge amerikanske myndigheter eier Chain flere håndvåpen, inkludert en 9 mm karabin.

Ifølge en nabo ble Chain arrestert hjemme, og 30 væpnede tjenestemenn og et tanks-lignende kjøretøy var på stedet.

Avisen sier de setter pris på politiets innsats.

– På tross av at hendelsen gjorde mange av de ansatte urolige har ingen latt det komme i veien for det viktige arbeidet denne institusjonen gjør, sier Jane Bowman, en talsperson for Boston Globe.

Trusler mot aviser og andre medieinstitusjoner er ikke uvanlig, men etter at fem personer i lokalavisen Capital Gazette ble drept i Annapolis i juni er myndighetene i landet ekstra varsomme.