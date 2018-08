Ai Weiwei: – Atelieret mitt i Beijing rives

Ai opplyser på sin Instagram-konto at rivingen startet fredag uten at han ble varslet. Han postet samtidig bilder av en gravemaskin som knuste vinduene i atelieret.

Atelieret i en forstad nord i Beijing har vært Ais viktigste arbeidssted siden 2006, selv om han de siste årene har oppholdt seg mye i Europa.

Det er uklart om myndighetenes hensikt er å ødelegge for den omstridte kunstneren. Store områder i Beijings forsteder er de siste årene revet for å gi plass til nybygging, men da er beboerne blitt varslet på forhånd.

Ai har ofte kritisert brudd på menneskerettighetene og korrupsjon i Kina og satt i 2011 to måneder i fengsel for angivelig skattefusk.

Opposisjonell

Ai Weiwei, født 1957, er en ledende kinesisk billedkunstner og opposisjonell. Ai er som billedkunstner mest kjent for sine installasjoner og bruk av objet trouvé, det vil si en tilfeldig gjenstand som ved kunstnerens bevisste anvendelse får et kunstverks funksjoner. I tillegg har han vært kunstnerisk konsulent for designet «Fugleredet», Kinas nasjonalstadion.

Ai Weiwei ble rangert som verdens mest innflytelsesrike kunstner i 2011 av det britiske magasinet for samtidskunst ArtReview.