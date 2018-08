Saudi-Arabia bryter diplomatiske forbindelser med Canada

I tillegg har Saudi-Arabia kalt hjem sin ambassadør i Canada og lagt alle nye handelsforbindelser på is i protest mot det Saudi-Arabia kaller innblanding i landets indre anliggender fra Canadas side.

– Alle videre canadiske skritt i denne retningen vil anses som en erkjennelse av vår rett til å blande oss inn i Canadas indre anliggender, heter det i en uttalelse fra Saudi-Arabias utenriksdepartement.

Den statlige TV-kanalen Al-Ekhbariya skriver at landet også har besluttet å stanse alle stipendordninger som gjelder Canada, samt flytte alle saudiarabiske studenter og lærlinger som oppholder seg der, til andre land. Om lag 8000 saudiarabere studerer i Canada, ifølge 2017-tall fra det offisielle saudiarabiske nyhetsbyrået SPA.

Lar seg ikke kue

Canada har i likhet med flere vestlige land den siste tiden kommet med gjentatte krav om at Saudi-Arabia setter fri menneskerettighetsaktivister som er fengslet i en bølge av pågripelser.

Utenriksminister Chrystia Freeland har på Twitter skrevet at hun er svært bekymret over pågripelsen av Samar Badawi. Hun er søster til den fengslede bloggeren Raif Badawi, som flere ganger er foreslått til Nobels fredspris og ble tildelt Sakharov-prisen i Norge i 2015. Hans kone er i dag bosatt i Canada.

Canadas regjering er dypt bekymret over meldingene om at ambassadør Dennis Horak er gitt 24 timer til å forlate Saudi-Arabia. Samtidig understreker utenriksminister Freeland at Canada ikke vil la seg bli truet til stillhet.

– La meg være veldig tydelig overfor alle her og alle canadiere som hører eller ser på: Canada vil alltid forsvare menneskerettighetene, i Canada og ellers i verden, og kvinnerettigheter er menneskerettigheter, sier Freeland.

Vidar Ruud / NTB scanpix

Spill for galleriet

Saudi-Arabias kronprins Mohamed bin Salman, som regnes som det autoritære kongedømmets de facto leder, har lovet omfattende reformer. En av de mest omtalte er at kvinner nå har fått rett til å ta førerkort og kjøre bil.

Men reformene er et spill for galleriet, mener aktivister.

– Saudi-Arabia tillater ikke engang folk å gi uttrykk for støtte til dem som er fengslet, konstaterte nylig lederen for HRWs virksomhet i Midtøsten, Sarah Leah Whitson.

Norsk bekymring

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) slo tidligere i år fast at kvinners stilling i Saudi-Arabia er uakseptabel.

– Jeg er bekymret for menneskerettighetssituasjonen i Saudi-Arabia, ikke minst økt bruk av dødsstraff, fengsling av menneskerettighetsforsvarere, kvinners rettigheter og manglende ytringsfrihet, sa hun i Stortinget i juni.

De endringene som har funnet sted i landet, betegnet Søreide som symboltunge, men hun stiller spørsmål ved hvor dypt reformviljen stikker.

Slår tilbake mot kritikk

– Det er flere utviklingstrekk som er svært negative, og det gjelder særlig den generelle menneskerettighetssituasjonen, som ser ut til å strammes til, parallelt med enkelte symboltunge lettelser i restriksjoner, sa Søreide.

Nyhetsbyrået AP skriver at utvisningen av Canadas ambassadør kan ses i sammenheng med at Saudi-Arabia har fått en mer aktiv utenrikspolitikk. De siste månedene har Saudi-Arabia også slått tilbake mot tysk kritikk av den saudiarabiske deltakelsen i krigen i Jemen.

– Dette er en melding ikke bare til Canada, men også til land i Europa og ellers i verden: Kritikk av Saudi-Arabia får konsekvenser, sier Giorgio Cafiero, sjef for det Washington-baserte risikoanalysesenteret Gulf State Analytics.